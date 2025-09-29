Así está hoy Vivian, la hija trans de Elon Musk a la que él dio por "asesinada"

Describirla como "hija trans" no es una elección meramente descriptiva. Es que su decisión de hacer una transición sexual la convirtió en quien es hoy: Vivian Jenna Wilson, una modelo y activista transexual de Estados Unidos. Aunque hoy tiene apenas 21 años, su batalla no fue menor: a los 18 cortó relación con su padre, el magnate de la tecnología Elon Musk, y decidió quitarse su apellido.
Desde hace un tiempo, Vivian dejó de recibir ingresos por parte de su padre porque así lo decidió. Hoy, la joven trabaja como modelo y tiene una fuerte presencia en las redes sociales, donde habla del mundo queer, de las políticas transfóbicas de la actual gestión de Estados Unidos y hasta de las declaraciones que hace su padre sobre diferentes temas.
Elon Musk y Justine Wilson estuvieron juntos entre los 2.000 y el 2.008, momento en que se divorciaron. Tuvieron cuatro hijos, de los cuales el primero, Nevada Alexander Musk, falleció con apenas unas semanas de vida. En 2004 nació la segunda hija de la pareja, hoy, la mayor del magnate, Vivian Jenna Wilson. Pero no nació mujer, sino que nació bajo el nombre de Xavier.
Así está hoy Vivian, la hija de Elon Musk
Hoy Vivian tiene 21 años y reconoce que es famosa por hablar sobre su padre, así como también por las declaraciones que él hizo sobre ella. Es que Musk dio una entrevista hace unos años, en la que declaró que su hijo había sido “asesinado por el virus de la mentalidad progresista”, algo que a Vivian le desagradó completamente.
El pasado marzo, la joven que lidió con pensamientos suicidas durante su niñez, fue tapa de la revista Teen Vogue. Allí habló largamente sobre su padre y la nula relación que tienen hace años. De hecho, contó que la última vez que habló con él fue en 2020. Pero las cámaras y la pasarela no son su única pasión, sino que siempre soñó con ser traductora. De hecho, habla su inglés natal, pero también francés, español y japonés y vive en Tokyo, donde continúa aprendiendo idiomas.
Aunque es una fiel defensora de los derechos de las personas transexuales, sobre todo de la salud de los niños que deciden hacer la transición, no se considera a sí misma una activista o militante. Es una fanática de la cultura drag queen y dice que se considera a sí misma de ideología de izquierda, pero no marxista. Aparte, reconoce tener solo 21 años y acepta la posibilidad de cambiar de opinión respecto a cualquier cosa a medida que crezca.
En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Wilson compartió una tirada de imágenes mostrando su faceta pura de modelo. En ellas mostró cuáles fueron los outfits que le tocó mostrar en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York.