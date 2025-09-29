Así está hoy Vivian, la hija trans de Elon Musk a la que él dio por "asesinada"

El pasado marzo, la joven que lidió con pensamientos suicidas durante su niñez, fue tapa de la revista Teen Vogue. Allí habló largamente sobre su padre y la nula relación que tienen hace años. De hecho, contó que la última vez que habló con él fue en 2020. Pero las cámaras y la pasarela no son su única pasión, sino que siempre soñó con ser traductora. De hecho, habla su inglés natal, pero también francés, español y japonés y vive en Tokyo, donde continúa aprendiendo idiomas.