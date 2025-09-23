El padre de Elon Musk fue acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros

Tras el incidente de la ropa interior de su hijastra, la familia llamó a la policía y se emitió una orden de alejamiento. Su mujer de entonces, la tercera, madre de la adolescente, pidió el divorcio en el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando “diferencias irreconciliables”. Errol negó la acusación diciendo que había estado limpiando la habitación de la chica después de regresar de un viaje y que había encontrado la casa “en un estado lamentable”.