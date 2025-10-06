Preocupación por una ex Gran Hermano que atraviesa un durísimo problema de salud: “Estoy en tratamiento”

La ex participante de Gran Hermano 2023, Zoe Bogach, sorprendió a sus seguidores al revelar que atraviesa un duro problema de salud que afecta su vida cotidiana. En una entrevista con Ciudad, la modelo habló sin filtros sobre su situación y dejó en claro que la imagen que proyecta en redes sociales no refleja la realidad de su estado físico.
“No quiero que nadie me tome de ejemplo, porque muchas chicas se van a guiar por mi cuerpo para estar como yo, pero no estoy sana”, afirmó Bogach. Con 1,62 metros de altura y un peso de 43 kilos, admitió que su condición no es saludable, lo que generó preocupación inmediata entre sus fanáticos y seguidores.
La ex reality explicó que el diagnóstico se vincula con un trastorno alimenticio. “Siempre pesé 50 kilos, comía sano y entrenaba, pero por todo lo que me pasó me agarró anorexia nerviosa. Pasé algunos días sin comer porque me daba asco hasta la gaseosa, pero ahora empecé a recuperarme de a poco”, relató. Actualmente, la modelo sigue un tratamiento psiquiátrico sin medicación y ha tenido que modificar su rutina deportiva, dejando de entrenar con su personal debido a la falta de fuerzas.
Zoe relacionó el origen de su crisis con su vida sentimental. Tras descubrir infidelidades de su ex pareja, Manuel Ibero, sufrió un derrumbe emocional que afectó su alimentación. “Todo lo que me pasó me llevó a que se me cierre el estómago. No podía dormir por el dolor de panza y mi cuerpo rechazaba todo lo que intentaba comer”, explicó.
La modelo también relató un episodio puntual que la marcó: “Yo sospechaba de una chica que me dijo que mi ex le dijo que teníamos una pareja abierta. Cuando lo confronté, me lavó la cabeza al punto que tuve que pedirle perdón, me obligó a borrar videos que había hecho y decir que era una campaña de marketing”. Pese a ello, aclaró que “no fui víctima de violencia de género”, aunque la relación la alejó de su círculo cercano.
Consciente de la magnitud de su situación, Bogach cerró la entrevista con una reflexión honesta: “Es la primera vez que tengo un desorden alimenticio de esta magnitud. Él jamás me hacía comentarios sobre mi cuerpo, salvo por TikTok, pero sí me generó inseguridad. Ahora quiero hacer un cambio en mí”.