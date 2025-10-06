Preocupación por una ex Gran Hermano que atraviesa un durísimo problema de salud: “Estoy en tratamiento”

La modelo también relató un episodio puntual que la marcó: “Yo sospechaba de una chica que me dijo que mi ex le dijo que teníamos una pareja abierta. Cuando lo confronté, me lavó la cabeza al punto que tuve que pedirle perdón, me obligó a borrar videos que había hecho y decir que era una campaña de marketing”. Pese a ello, aclaró que “no fui víctima de violencia de género”, aunque la relación la alejó de su círculo cercano.