El reality se trata de unas de las grandes apuestas del canal para la temporada.

La gran sorpresa de Fiebre de Baile: ex participante de Gran Hermano se suma al concurso de CHV
Hace 1 Hs

Durante el cierre del matinal Contigo en la Mañana, Andrea Aristegui y Eduardo de la Iglesia comentaron los últimos nombres que se suman al programa Fiebre de Baile.

La gran sorpresa llegó este sábado, cuando se reveló el nombre de un nuevo participante: Skarleth Labra. La confirmación pone fin a los rumores sobre la posible incorporación de la ex integrante de Gran Hermano, que hasta ahora no había sido oficializada por Chilevisión.

La producción del programa ya había dado a conocer a ocho de los concursantes: Nicole “Luli” Moreno, Constanza Capelli, María José Quiroz, Faloon Larraguibel, Pastelito Jr., Princesa Alba, Jorge “Kike” Acuña y Francisco Reyes Cristi, a los que ahora se suma Skarleth Labra.

La aparición de Labra en pantalla sorprendió a los animadores. En ese momento, De la Iglesia comentó: “De último minuto, Skarleth Labra, me confirman que vuelve a darlo todo. De Gran Hermano que no la veíamos. No se lo pueden perder”.

Temas televisión chilenaChilevisión
