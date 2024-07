La participante de Gran Hermano que ganó un auto dijo que todavía no se lo entregaron

El concurso se había realizado el 8 de mayo y ese día Zoe eligió la llave número 64, entre las 200 opciones posibles. Hoy, en Se Picó (Generación Z) su excompañera de convivencia Florencia Cabrera le preguntó qué había pasado con el auto. “No, no me dieron el auto. Pero bueno, viste cómo es... Hay como un atraso en todo”, respondió Bogach entre risas. “Es que los autos, más allá del canal, no te los entregan de toque, hay lista de espera”, justificó Gastón Trezeguet, conductor del ciclo y panelista de El Debate de Gran Hermano, según reprodujo el sitio Teleshow.