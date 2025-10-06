Fin de la guerra en Medio Oriente: los principales puntos del plan de Trump

WASHINGTON, Estados Unidos.- El grupo palestino Hamas declaró su disposición a entablar negociaciones inmediatas para la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza y el fin de la guerra, como parte del plan propuesto por Donald Trump. El texto anunciado por el presidente estadounidense en la Casa Blanca y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu consta de 20 puntos. A continuación, los principales puntos:
Fin de la guerra y liberación de rehenes
Si ambas partes aceptan este plan, la guerra terminará inmediatamente, afirma el texto, que prevé que Israel suspenda sus operaciones militares. “En 72 horas tras la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos o muertos, serán devueltos”, señala. De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí considera muertas. A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. El plan también prevé la retirada de Israel de Gaza por etapas.
Un comité presidido por Trump y Blair
La Franja de Gaza será gobernada transitoriamente por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza, según el plan. Lo hará bajo la supervisión y el control de un nuevo organismo internacional de transición, el Comité de Paz, que estará dirigido y presidido por el propio Trump. El ex primer ministro británico Tony Blair también será miembro.
Invertir en Gaza
El plan de Trump busca transformar Gaza en la “Riviera de Medio Oriente”. Para ello, se establecerá un grupo de expertos que han contribuido a la creación de “algunas de las ciudades modernas más prósperas de Medio Oriente”. El plan prevé una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso. “Nadie será obligado a abandonar Gaza”, dice el texto. “Alentaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor”. Casi todos de los habitantes de Gaza (2,5 millones de personas) han sido desplazados por la guerra.
Salida de Hamas
El movimiento palestino Hamas, que tomó el control del territorio en 2007, quedará excluido del gobierno de Gaza. Sus miembros que depongan las armas y acepten la “coexistencia pacífica” con Israel recibirán una “amnistía”. Quienes deseen abandonar Gaza se beneficiarán de un “derecho de paso protegido a los países de destino”.
Fuerza de Estabilización
El plan prevé el despliegue inmediato de una “fuerza internacional de estabilización” en la Franja de Gaza, con el apoyo de los Estados árabes. Esta fuerza entrenará a la policía palestina en Gaza y trabajará para garantizar la seguridad con los vecinos Israel y Egipto. Indonesia ya ha expresado su disposición a proporcionar tropas.