Fin de la guerra en Medio Oriente: los principales puntos del plan de Trump

Fin de la guerra y liberación de rehenes

Si ambas partes aceptan este plan, la guerra terminará inmediatamente, afirma el texto, que prevé que Israel suspenda sus operaciones militares. “En 72 horas tras la aceptación pública de este acuerdo por parte de Israel, todos los rehenes, vivos o muertos, serán devueltos”, señala. De las 251 personas secuestradas durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí considera muertas. A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en este contexto. El plan también prevé la retirada de Israel de Gaza por etapas.