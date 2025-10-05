¿Qué es y cómo ver la Luna del Cazador de octubre 2025?

Cuándo ver la Luna del Cazador

Este evento de octubre es especialmente llamativo porque la Luna Llena también será una Superluna. Este fenómeno, según explica la NASA, se produce cuando el satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, mientras está en su fase de Luna Llena. El resultado es que la Luna se verá notablemente más grande y brillante en el cielo nocturno.