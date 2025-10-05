Secciones
SociedadActualidad

¿Qué es y cómo ver la Luna del Cazador de octubre 2025?

Es un espectáculo imperdible para los amantes de la astronomía.

¿Qué es y cómo ver la Luna del Cazador de octubre 2025?
Hace 1 Hs

El calendario lunar de octubre nos trae uno de los fenómenos astronómicos más cautivadores: la Luna Llena, momento en el que el satélite natural alcanza su punto de máxima luminosidad en el cielo nocturno. Este evento promete conmover a quienes lo observen por su esplendor. Es un espectáculo imperdible para los amantes de la astronomía.

Argentina también viajará a la Luna: la NASA llevará en su misión a Atenas, un satélite creado en el país

Argentina también viajará a la Luna: la NASA llevará en su misión a Atenas, un satélite creado en el país

Este fenómeno es conocido popularmente como la Luna del Cazador, un nombre que tiene profundas raíces en las antiguas costumbres de América del Norte. Las tribus asociaban este período del año con el momento ideal para almacenar provisiones, ya que marcaba el inicio de la temporada de caza. Este bautismo histórico nos conecta con las tradiciones ancestrales.

Cuándo ver la Luna del Cazador

Este evento de octubre es especialmente llamativo porque la Luna Llena también será una Superluna. Este fenómeno, según explica la NASA, se produce cuando el satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo, mientras está en su fase de Luna Llena. El resultado es que la Luna se verá notablemente más grande y brillante en el cielo nocturno.

La aparición de esta Luna del Cazador marca el inicio de un periodo de Superlunas que solo se extenderá por tres meses, finalizando exactamente a fin de año. La Luna del Cazador se podrá observar el próximo martes 7 de octubre, siendo visible durante toda la noche. En Argentina, la podremos ver a simple vista si las condiciones climáticas acompañan.

Cómo ver la Luna del Cazador

Para disfrutar plenamente de este fenómeno, es crucial seleccionar un lugar de observación adecuado. Buscá un sitio al aire libre que esté lejos de la contaminación lumínica de la ciudad para maximizar la visibilidad de la luna. Antes de salir, es importante consultar el pronóstico y confirmar que el cielo estará despejado.

Si poseés binoculares o un telescopio, no dudes en utilizarlos, ya que te permitirán apreciar detalles únicos en la superficie lunar. Este es un momento excelente para sacar fotos y capturar la magnitud del evento. Aprovechá la ocasión para compartir este espectáculo natural con amigos o familiares.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La NASA descubrió cuál era la enfermedad del Sol que ponía en riesgo la supervivencia humana

La NASA descubrió cuál era la "enfermedad" del Sol que ponía en riesgo la supervivencia humana

Argentina también viajará a la Luna: la NASA llevará en su misión a Atenas, un satélite creado en el país

Argentina también viajará a la Luna: la NASA llevará en su misión a Atenas, un satélite creado en el país

Portal energético 10/10: los rituales más poderosos para cortar la mala suerte y atraer prosperidad

Portal energético 10/10: los rituales más poderosos para cortar la mala suerte y atraer prosperidad

Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Una familia santiagueña corre unida los 21K LA GACETA: pasión heredada por el atletismo

Una familia santiagueña corre unida los 21K LA GACETA: pasión heredada por el atletismo

Lo más popular
José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado
1

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

En todas partes se cuecen habas
2

En todas partes se cuecen habas

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital
3

Acevedo, de espectador a protagonista: cómo el vice terminó al frente de la campaña en la Capital

El avance de los “barones del azúcar”
4

El avance de los “barones del azúcar”

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes
5

Plantas nativas: la tendencia que llena tu jardín de mariposas y colibríes

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel
6

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Más Noticias
Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Hay alerta por vientos de hasta 100 km/h: atención estas nueve provincias

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios