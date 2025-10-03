Argentina también viajará a la Luna: la NASA llevará en su misión a Atenas, un satélite creado en el país

El diseño de la plataforma o cuerpo del satélite estuvo a cargo de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: el grupo del Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA) se enfocó en la parte estructural y en lograr que todos los subsistemas se vinculen de forma correcta; y el grupo de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) desarrolló la computadora de a bordo, el cerebro del satélite-, el sistema de comunicaciones y un receptor de GPS (una de sus dos cargas útiles).