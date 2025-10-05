Se terminó el juicio por la demanda del bebe que aparece en la portada de Nevermind contra Nirvana: ¿quién ganó?

Un precedente importante y lo que sucede luego del fallo

La demanda inicial abarcó a los músicos restantes de Nirvana y al fotógrafo Kirk Weddle, responsable de la imagen tomada en California, además de la discográfica y la viuda del cantante original. El abogado de Nirvana, Bert Deixler, expresó que la banda y quienes la rodean se sienten complacidos con el cierre del caso y el retiro de las acusaciones. Deixler comunicó que les agrada que el tribunal pusiera fin a este caso sin fundamento y liberara a sus clientes del estigma de acusaciones falsas.