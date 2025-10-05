Ca7riel y Paco Amoroso anuncian show propio tras tocar con Kendrick Lamar en Buenos Aires

"Este año tocamos por todo el mundo. Nos faltaba un showcito propio en Buenos Aires. Nos vemos este jueves en el Movistar Arena. ¡No te duermas, capo!”, publicaron los artistas en sus cuentas personales de redes sociales. La fecha elegida para este evento especial es el jueves 9 de octubre, confirmando el regreso de los músicos a un gran escenario porteño. Las entradas estarán disponibles para su adquisición a partir de este domingo 5 de octubre.