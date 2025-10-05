Ca7riel y Paco Amoroso anuncian show propio tras tocar con Kendrick Lamar en Buenos Aires

El dúo de jóvenes Ca7riel y Paco Amoroso sorprendió al público local anunciando su propio concierto en el Movistar Arena. Este anuncio se hizo público inmediatamente después de su destacada presentación en el estadio River Plate, en Buenos Aires. Los músicos compartieron escenario el sábado 4 de octubre junto al célebre rapero californiano Kendrick Lamar.
"Este año tocamos por todo el mundo. Nos faltaba un showcito propio en Buenos Aires. Nos vemos este jueves en el Movistar Arena. ¡No te duermas, capo!”, publicaron los artistas en sus cuentas personales de redes sociales. La fecha elegida para este evento especial es el jueves 9 de octubre, confirmando el regreso de los músicos a un gran escenario porteño. Las entradas estarán disponibles para su adquisición a partir de este domingo 5 de octubre.
El éxito mundial luego del Tiny Desk, y la promesa de volver a tocar en Argentina
Ca7riel y Paco Amoroso se reencontraron con su audiencia capitalina durante un set impactante de sesenta minutos este sábado. El show ocurrió justo cuando se cumplía un año de la publicación de su aclamado Tiny Desk. Esos diecisiete minutos y veintiocho segundos catapultaron al dúo a la fama global.
El set que ofrecieron fue un "trip incendiario" lleno de funk y groove, según el reporte. Su propuesta musical incluye cadencias jazzísticas, energía rockera y una fuerte pulsión electrónica, resultando en una mezcla explosiva. Comenzaron su presentación con el tema “Dumbai” y finalizaron la performance con la canción “El único”.
Cuando salen a la venta las entradas para ver a Ca7riel y Paco Amoroso en Buenos Aires
La presentación en Argentina forma parte de una apabullante gira mundial que une al dúo al Grand National Tour de Kendrick Lamar. Pese a este compromiso de gran nivel, la agenda cercana de los artistas incluye presentaciones en varias ciudades internacionales. Próximamente tocarán en Milán, Los Ángeles, Austin, Miami y diversas capitales europeas. El cronograma abarca conciertos en Basilea, Zúrich, Copenhague, Ámsterdam, Bruselas, París, Oslo, Estocolmo y Berlín.
La venta de tickets para el concierto del jueves se inicia el domingo 5 de octubre a las 12:00 del mediodía. Durante las primeras cinco horas existe una preventa exclusiva disponible solo para clientes Santander Amex. Finalizado este lapso promocional, comienza inmediatamente la venta general de localidades. La compra de boletos para el evento deberá efectuarse únicamente mediante la ticketera oficial del Movistar Arena.