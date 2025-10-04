Limón Rock 2025 busca bandas tucumanas para la grilla de shows de su festival

La Municipalidad de Tafí Viejo lanzó la convocatoria para el Pre-Limón Rock 2025. La instancia seleccionará a los grupos locales que llegarán al escenario principal del festival. La gran final será el sábado 18 de octubre a las 16 horas en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (Avenida Alem 753, Tafí Viejo), con entrada libre. Las bandas finalistas presentarán allí su música en directo frente al jurado y al público.
En total, cinco grupos serán elegidos para participar en el Tafí Viejo Limón Rock 2025, un acontecimiento que cada año convoca a miles de personas, y que combina rock con otros géneros como reggae, ska, blues, hip hop y fusiones con ritmos populares en una verdadera fiesta de la cultura local.
Requisitos de inscripción
Las bandas interesadas deberán completar la ficha de inscripción y enviar la siguiente información:
- Dos temas propios en formato MP3.
- Un link con un registro en video de una actuación en directo.
- Tres archivos de gráfica de afiches, tapas de CD o material de difusión.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre y deben enviarse por correo electrónico a: tafiviejolimonrock@gmail.com
Para los grupos emergentes, formar parte del Pre-Limón Rock representa la oportunidad de dar un gran salto y compartir escenario con referencias de la escena musical del país. Con esta nueva edición, Tafí Viejo reafirma su lugar como un polo cultural que apuesta por la música joven y local.
Si bien todavía no se confirmó la fecha del Limón Rock 2025, desde la organización adelantaron que pronto habrá novedades en sus redes sociales oficiales. Los interesados pueden seguir las actualizaciones en el perfil de Instagram @tafiviejolimonrock