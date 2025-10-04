Limón Rock 2025 busca bandas tucumanas para la grilla de shows de su festival

La Municipalidad de Tafí Viejo lanzó la convocatoria para el Pre-Limón Rock 2025. La instancia seleccionará a los grupos locales que llegarán al escenario principal del festival. La gran final será el sábado 18 de octubre a las 16 horas en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez (Avenida Alem 753, Tafí Viejo), con entrada libre. Las bandas finalistas presentarán allí su música en directo frente al jurado y al público.