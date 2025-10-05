El pueblo de Galicia donde se rodó "Animal", la nueva serie de Luis Zahera para Netflix

En "Animal", Luis Zahera deja atrás los papeles de villano para convertirse en un veterinario rural que se reinventa en una tienda de mascotas en su Galicia natal. Y es que el ganador de dos Premios Goya por sus papeles en 'El reino' y 'As bestas' se adentra ahora en la comedia, un registro completamente diferente al que nos tiene acostumbrados, y lo hace en su tierra.