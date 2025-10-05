Secciones
El pueblo de Galicia donde se rodó "Animal", la nueva serie de Luis Zahera para Netflix

El actor, natural de Santiago de Compostela, estrenó una nueva ficción, grabada íntegramente en la provincia de La Coruña.

Hace 2 Hs

En "Animal", Luis Zahera deja atrás los papeles de villano para convertirse en un veterinario rural que se reinventa en una tienda de mascotas en su Galicia natal. Y es que el ganador de dos Premios Goya por sus papeles en 'El reino' y 'As bestas' se adentra ahora en la comedia, un registro completamente diferente al que nos tiene acostumbrados, y lo hace en su tierra.

El actor gallego interpreta a Antón, un veterinario rural que, en medio de la crisis económica de las granjas gallegas, se ve obligado a trabajar en un tienda de mascotas de lujo dirigida por su sobrina. La ficción acaba de llegar a Netflix y se compone de ocho capítulos de apenas 25 minutos, dirigidos por Víctor García León y Alberto de Toro.

"Está muy bien que se hagan series de narcotráfico en Galicia, pero, como gallego, te duele ver que se rueden tantas sobre esta temática, que ya es un género en sí mismo. Me gusta mucho que 'Animal' aborde esta Galicia rural y amable en clave de comedia", confesó en una entrevista con 'El correo gallego'.

Los pueblos de Galicia donde se rodó "Animal"

El nuevo proyecto de Luis Zahera se rodó íntegramente en Galicia, lo que le confiere un grado de autenticidad a esta comedia rural. "Animal" fue grabada en distintas localizaciones de la provincia de A Coruña, como es el Pazo Dioño, en Touro, donde se recreó el interior de la casa de Antón.

También se rodaron escenas en Pontemaceira, Teo, Vedra, Cecebre o en pleno Santiago de Compostela. No obstante, cobra especial protagonismo el pueblo donde se recreó la granja donde se centran algunas tramas. Se trata de la Finca Donicio, situada en Arzúa.

Arzúa, situado al sureste de la provincia de La Coruña, es conocido por distintos motivos. Por un lado, por ser punto de paso del Camino de Santiago, ya que une el Camino Francés y el Primitivo, lo que lo convierte en punto de encuentro de miles de peregrinos cada año.

