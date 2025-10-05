Sus cuentos sobre la familia, su abuelo grabador y el Instituto Superior de Artes de Tucumán

En ese taller analizamos, entre otros ítems, la crisis de concepto de familia para los nacidos de los ’70 hacia acá, la distancia entre el mundo privado de ese núcleo endógeno y el mundo exterior, aquello que se cuela, penetra, invade, o su inversión, el pasaje del territorio interno al externo. La búsqueda de una seguridad impracticable, la violencia emocional, la pérdida, la mentira, la sospecha, los silencios. En fin: la familia como la primera gran tragedia con la que crecemos y empezamos a entender el mundo.