Secciones
LA GACETA Literaria

Sus cuentos sobre la familia, su abuelo grabador y el Instituto Superior de Artes de Tucumán
Sus cuentos sobre la familia, su abuelo grabador y el Instituto Superior de Artes de Tucumán
Hace 6 Hs

Por Hernán Carbonel - Para LA GACETA - Salto

Semanas atrás me tocó dar un taller de lectura en Fundación La Balandra sobre el concepto de familia en la cuentística de Samanta Schweblin, a partir de relatos de los libros Siete casas vacías y Pájaros en la boca. Fue casi en paralelo a que ella recibiera el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que entrega la Universidad de Talca, y entrara en la “short list” del National Book Award por Siete casas vacías.

Schweblin y sus cuentos perturbadores, desconcertantes, asolados por la anomalía kafkiana o cortazariana, la trasgresión de la lógica, el desafío a la credulidad y la interpretación moral del lector, siempre en el límite entre lo real y lo fantástico. Lo extraordinario, lo anormal, lo insólito, están ahí. “Lo fantástico es lo imposible de suceder”, según sus propias palabras, “y lo anormal puede que suceda, solo que no sería ordinario.”

En ese taller analizamos, entre otros ítems, la crisis de concepto de familia para los nacidos de los ’70 hacia acá, la distancia entre el mundo privado de ese núcleo endógeno y el mundo exterior, aquello que se cuela, penetra, invade, o su inversión, el pasaje del territorio interno al externo. La búsqueda de una seguridad impracticable, la violencia emocional, la pérdida, la mentira, la sospecha, los silencios. En fin: la familia como la primera gran tragedia con la que crecemos y empezamos a entender el mundo.

Pero también repasamos esa bellísima crónica que la autora publicó en La Nación en octubre de 2021, su primer texto de no ficción, donde describe “la formación del artista” y su inicio en el camino de la literatura a partir de la figura de su abuelo, Alfredo de Vincenzo, maestro nacional e internacional del grabado. Esa crónica es un texto no ajeno al humor, pero sobre todo va centrado en el poder de la experiencia, en lo emotivo, lo conmovedor.

De Vincenzo vivió en Tucumán entre 1948 y 1955, a donde llegó siguiendo a su maestro Lino Spilimbergo, y formó parte del equipo que fundaría el Instituto Superior de Artes. “Era mediados de los años 50”, cuenta Schweblin, “y todavía me resulta increíble pensar en un momento en la historia de las artes plásticas argentinas en la que todos estos artistas convivían y trabajaban juntos compartiendo los ateliers de la Universidad de Tucumán”. De Vincenzo fue amigo, también, de César Pelli, a quien solía visitar en Nueva York.

La familia en la obra escrita, entonces, y la familia también en el origen del arte que se practica: “me siento tan agradecida por el amor y la paciencia que esos artistas plásticos tuvieron con esta nieta que hubiera debido ser grabadora”, reflexiona Schweblin, “pero que estaba tan empecinada con las letras”. Vaya si ese empecinamiento dio sus frutos.

© LA GACETA

Temas Samanta Schweblin
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei propone un Código Penal basado en el principio de “mano dura”
1

Milei propone un Código Penal basado en el principio de “mano dura”

Desde thrillers hasta comedias: las series y peliculas que llegan en octubre a Prime Video
2

Desde thrillers hasta comedias: las series y peliculas que llegan en octubre a Prime Video

¿La comida chatarra puede ser tan adictiva como el cigarrillo?
3

¿La comida chatarra puede ser tan adictiva como el cigarrillo?

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología
4

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado
5

Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial
6

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

Más Noticias
Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Las mujeres lideran el 24% de las listas para senador y el 29% de las de diputado

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

Ingeniería en Petróleo y otras carreras de la UBA logran las mejores notas un ranking mundial

Un estudio desaconseja el uso de aspirina en mayores de 60 años con problemas cardiovasculares

Un estudio desaconseja el uso de aspirina en mayores de 60 años con problemas cardiovasculares

“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

¿Por qué los ratones son los animales predilectos para hacer experimentos?

Numerología de bodas: cómo elegir la fecha perfecta para tu matrimonio

Numerología de bodas: cómo elegir la fecha perfecta para tu matrimonio

Adiós a los vestidos floreados: conocé la tendencia que se viene para la primavera 2025

Adiós a los vestidos floreados: conocé la tendencia que se viene para la primavera 2025

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Santoral del 4 de octubre: día de San Francisco de Asís, patrono de los animales y la ecología

Comentarios