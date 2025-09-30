Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Florinda Meza se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión latinoamericana gracias a su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, el exitoso programa creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En la vecindad, su personaje —una mujer viuda, madre de Quico y eternamente enamorada del Profesor Jirafales— se ganó un lugar en la memoria de millones de espectadores por su carácter fuerte, sus desplantes y sus recordadas escenas.