Secciones
EspectáculosFamosos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Florinda Meza, la inolvidable Doña Florinda de El Chavo del 8, vive en una mansión en Ciudad de México llena de recuerdos de Chespirito y lujo discreto.

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8 Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8
Hace 1 Hs

Florinda Meza se convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión latinoamericana gracias a su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, el exitoso programa creado por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En la vecindad, su personaje —una mujer viuda, madre de Quico y eternamente enamorada del Profesor Jirafales— se ganó un lugar en la memoria de millones de espectadores por su carácter fuerte, sus desplantes y sus recordadas escenas.

Pero fuera de la pantalla, la vida de Meza se desarrolló en un entorno muy diferente al de aquella vecindad ficticia.

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

La mansión donde vive Florinda Meza

Actualmente, la actriz reside en una majestuosa mansión al sur de la Ciudad de México, en la colonia Insurgentes San Borja, una exclusiva zona residencial colindante con la colonia Del Valle. Se trata de un barrio de alta plusvalía, donde las propiedades están valuadas en varios millones de pesos.

La casa, que compartió durante décadas con su esposo Chespirito, cuenta con al menos siete habitaciones, una amplia biblioteca, un estudio de trabajo y una sala de trofeos donde se exhiben reconocimientos, fotografías y objetos personales del creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Un hogar lleno de recuerdos

La decoración es sobria pero elegante, con muebles clásicos que conviven con muñecos, recuerdos y memorabilia de los icónicos personajes creados por Bolaños. Entre los rincones más significativos, Florinda destaca el jardín, un espacio amplio, con fuentes y zonas de descanso, al que suele describir como su lugar de paz.

Desde la muerte de Chespirito en 2014, sin embargo, ese mismo jardín también es escenario de cierta soledad, marcada por la ausencia del hombre con el que compartió vida y escenario durante más de tres décadas.

Lejos de la vecindad de ficción que la hizo famosa, Florinda Meza conserva en su mansión no solo recuerdos materiales, sino también el legado de una de las producciones televisivas más influyentes de Latinoamérica. 

Temas Ciudad de MéxicoRoberto Gómez Bolaños
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El streamer tucumano Oky Appo dejó el país: se instaló en Miami y dice que no piensa volver

El streamer tucumano Oky Appo dejó el país: se instaló en Miami y dice que no piensa volver

Daniela Celis confirmó que vuelve a trabajar: “Tengo que estar para sostener todo”

Daniela Celis confirmó que vuelve a trabajar: “Tengo que estar para sostener todo”

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video de la propuesta de matrimonio

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video de la propuesta de matrimonio

Emocionó a todos: ¿por qué Luz Tito decidió donar la casa que ganó en Gran Hermano?

Emocionó a todos: ¿por qué Luz Tito decidió donar la casa que ganó en Gran Hermano?

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Murió Claudia Cardinale: su legado como actriz y la historia del hijo al que hizo pasar por su hermano menor durante años

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
5

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”
6

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Más Noticias
Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Comentarios