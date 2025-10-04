Secciones
Tres años sin César Mascetti: Sandra Mihanovich compartió el conmovedor poema que escribió el conductor antes de morir

Un emotivo escrito a modo de carta que se convirtió en un ejemplo de fortaleza.

Hace 19 Min

Este viernes, en un emotivo recordatorio del aniversario de fallecimiento de César Mascetti, Sandra Mihanovich publicó una foto que conmovió hasta las lágrimas. En su posteo también adjuntó una de las últimas fotos en las que César y Mónica Cahen D’Anvers –madre de la cantante– posaron juntos.

“Tata querido. Te fuiste hace tres años. Te seguimos extrañando. Nos faltas mucho. Tratamos de continuar tu legado y honrar la vida como vos lo hiciste. Gracias”, escribió Mihanovich en su publicación de Instagram. La dedicatoria rápidamente se viralizó y casi 1.000 personas llegaron a dejar su comentario y su recuerdo junto a Mascetti.

Pero lo que realmente conmovió fue el escrito que compartió Mihanovich, el último poema que escribió César evocando los paisajes y la tranquilidad de San Pedro, la naturaleza del campo en el cual vivió durante sus últimos años junto al amor de su vida.

El conmovedor poema que escribió César Mascetti antes de morir

Me estoy muriendo en San Pedro,

rodeado de durazneros en flor

y de naranjos que esperan su turno

para dejar caer sus pétalos

e inundarnos a todos de perfume.

Estoy en el medio del campo,

caminando con mis perros,

que perciben desde hace días

lo que va a pasar.

Estoy mirando el río,

escuchando las campanas

que escuchaban mis abuelos.

Estoy por ver volar a las palomas

que cubrirán el cielo, como todas las tardecitas.

Dentro de poco me llevarán con ellas,

para enseñarme el camino.

Me estoy muriendo en San Pedro,

a los 80 años,

donde siempre quise morir

junto a la mujer que amo,

abrazado a mi familia.

Qué más puedo pedir.

Me estoy muriendo en paz,

con la satisfacción del deber cumplido.

- César, 12 de setiembre de 2022

Los saludos por el aniversario de muerte de César Mascetti

Los seguidores de la cantante se unieron para hacer un pedido especial. Entre los comentarios que recibió la publicación, una usuaria pidió que convirtiera el poema en una canción “que dure para siempre”. Y fueron muchos los que la secundaron, porque alcanzó más de 200 “me gusta”.

La periodista y conductora Eleonora Pérez Caressi escribió: “Esa carta. La fortaleza ante la certeza de la muerte. La paz que transmite. Esa frase que es para mí, desde entonces, norte y guía: ‘la satisfacción del deber cumplido’. Cuánta sabiduría, gracias por compartirla”.

También hicieron llegar sus saludos algunas personalidades reconocidas, amigos y allegados de la familia, como Juliana Gattas, Teresa Calandra, Julia Zenko, Sonsoles Rey y Mariana Mazú. A tres años de la muerte de Mascetti, que falleció a los 80 años producto de un cáncer, Mónica Cahen D’Anvers sigue viviendo en San Pedro y a punto de cumplir los 91 años.

