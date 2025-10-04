“Gritamos pero no nos escuchaban”: dos testigos clave contaron cómo ocurrió el choque donde murió Mila Yankelevich

La declaración concluye con un final de impotencia y dolor: “Vi el pequeño bote y corrí hacia la parte trasera de la barcaza gritándole al capitán. La barcaza ya estaba muy cerca de los niños. Creo que el capitán me escuchó porque el motor se apagó y la barcaza se detuvo muy rápido, pero ya era demasiado tarde. Sonó como un trueno en el momento en el que la barcaza impactó contra el pequeño bote, y empecé a gritar. Me sentí fatal al ver esto, asustado y peor porque habíamos estado gritando y no nos escuchaban”.