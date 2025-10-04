¿Cuál es la vitamina que puede retrasar la aparición de canas?

El envejecimiento es la causa principal de la aparición de canas, ya que con el paso de los años, el cuerpo reduce la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Sin embargo, este proceso natural puede acelerarse por diversos factores.
El estrés crónico, por ejemplo, puede afectar el ciclo de crecimiento del cabello y provocar una pérdida prematura de color. La genética también juega un papel clave, ya que las personas con antecedentes familiares de canas prematuras tienen una mayor probabilidad de experimentarlas a una edad temprana.
Además, el estilo de vida, incluyendo una dieta pobre en nutrientes esenciales, la exposición constante a contaminantes y el consumo de tabaco, puede contribuir a que las canas aparezcan antes de lo esperado.
¿Por qué aparecen las canas?
El estrés puede provocar la caída acelerada del cabello, dejando más visibles los mechones grises. Investigaciones demostraron que el estrés crónico influye en el encanecimiento prematuro.
Un estudio de la Universidad de Harvard descubrió que la liberación de norepinefrina, una hormona del estrés, reduce las células madre de los folículos capilares, causando la pérdida de pigmentación.
Otros factores externos, como la contaminación, el tabaquismo, la exposición al sol y deficiencias nutricionales, también pueden contribuir a la aparición temprana de canas.
La vitamina que puede retrasar las canas
La vitamina B12 es fundamental para mantener la pigmentación capilar. Estudios indican que su deficiencia está relacionada con la aparición prematura de canas.
Un análisis reveló que el 55% de las personas con anemia severa, causada por la falta de B12, presentaban canas antes de tiempo, en comparación con solo el 30% de la población general. Las personas mayores de 50 años o aquellas con problemas de absorción de nutrientes son más propensas a sufrir deficiencia de esta vitamina.
La vitamina B12 se encuentra en productos de origen animal como carne, pescado, huevos, lácteos y aves. En dietas vegetarianas, su consumo es más limitado y requiere fuentes alternativas o suplementos. Llevar una alimentación equilibrada con suficiente vitamina B12 puede ayudar a mantener el color natural del cabello por más tiempo y contribuir a la salud capilar en general.