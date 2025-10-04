Secciones
SociedadEstilo de vida

¿Cuál es la vitamina que puede retrasar la aparición de canas?

Algunos nutrientes pueden estimular la producción de melanina y mantener el color natural del cabello por más tiempo.

¿Qué alimentos tienen la vitamina que ayuda a evitar que crezcan canas? ¿Qué alimentos tienen la vitamina que ayuda a evitar que crezcan canas?
Hace 2 Hs

El envejecimiento es la causa principal de la aparición de canas, ya que con el paso de los años, el cuerpo reduce la producción de melanina, el pigmento responsable del color del cabello. Sin embargo, este proceso natural puede acelerarse por diversos factores. 

El estrés crónico, por ejemplo, puede afectar el ciclo de crecimiento del cabello y provocar una pérdida prematura de color. La genética también juega un papel clave, ya que las personas con antecedentes familiares de canas prematuras tienen una mayor probabilidad de experimentarlas a una edad temprana. 

Cuáles son los alimentos que nos hacen dormir más y cuáles menos tiempo

Cuáles son los alimentos que nos hacen dormir más y cuáles menos tiempo

Además, el estilo de vida, incluyendo una dieta pobre en nutrientes esenciales, la exposición constante a contaminantes y el consumo de tabaco, puede contribuir a que las canas aparezcan antes de lo esperado.

¿Por qué aparecen las canas?

El estrés puede provocar la caída acelerada del cabello, dejando más visibles los mechones grises. Investigaciones demostraron que el estrés crónico influye en el encanecimiento prematuro. 

Un estudio de la Universidad de Harvard descubrió que la liberación de norepinefrina, una hormona del estrés, reduce las células madre de los folículos capilares, causando la pérdida de pigmentación. 

Otros factores externos, como la contaminación, el tabaquismo, la exposición al sol y deficiencias nutricionales, también pueden contribuir a la aparición temprana de canas.

La vitamina que puede retrasar las canas

La vitamina B12 es fundamental para mantener la pigmentación capilar. Estudios indican que su deficiencia está relacionada con la aparición prematura de canas. 

Un análisis reveló que el 55% de las personas con anemia severa, causada por la falta de B12, presentaban canas antes de tiempo, en comparación con solo el 30% de la población general. Las personas mayores de 50 años o aquellas con problemas de absorción de nutrientes son más propensas a sufrir deficiencia de esta vitamina.

La vitamina B12 se encuentra en productos de origen animal como carne, pescado, huevos, lácteos y aves. En dietas vegetarianas, su consumo es más limitado y requiere fuentes alternativas o suplementos. Llevar una alimentación equilibrada con suficiente vitamina B12 puede ayudar a mantener el color natural del cabello por más tiempo y contribuir a la salud capilar en general.

Temas ContaminaciónArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”
1

Ángel “El Mono” Ale: “Por mi hijo se descubrió una banda de narcos”

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno
2

Las 5 claves de la semana: el “caso Espert” dejó recalculando otra vez al Gobierno

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión
3

Condenan a Sean “Diddy” Combs a 4 años de prisión

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos
4

Polémica por Campo Norte: entre los terrenos de usos colectivos y los espacios cerrados para algunos

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura
5

Recurren a la Corte para suspender los comicios de magistrados para el Consejo Asesor de la Magistratura

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán
6

El tiempo: el calor se hará sentir con fuerza este sábado en Tucumán

Más Noticias
Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

Ir al baño a esta hora podría decir mucho sobre tu salud

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

“Nos temblaban las manos”: Messi fue a comprar medialunas a una panadería argentina y maravilló a todos

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

Escándalo en las elecciones de magistrados: se bajó una lista y pidieron la suspensión del comicio

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Comentarios