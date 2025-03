El significado de evitar el contacto visual, según un estudio

Existe la creencia de que apartar la mirada es una señal de mentira o deshonestidad. No obstante, expertos en comportamiento señalan que este no es un indicador confiable para detectar engaños. En su lugar, se recomienda observar otras señales corporales y cambios en el lenguaje no verbal, como la dilatación de las pupilas o la frecuencia del parpadeo.