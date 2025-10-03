Pablo Yedlin respaldó a Acevedo y cruzó a Agustín Laje por sus críticas al encuentro Infancias Trans

El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin expresó su apoyo al vicegobernador Miguel Acevedo luego de que el escritor Agustín Laje criticara con dureza la realización del Primer Encuentro Global “Infancias Trans” en la provincia.
A través de la red social X, Laje sostuvo: “Gravísimo: abuso sexual de niños promovido por el Gobierno de Tucumán. Con el apoyo de la Legislatura y del vicegobernador Acevedo Tucumán será sede del Primer Encuentro Global ‘Infancias Trans’”.
“Ese congreso busca legitimar la hormonización y mutilación sexual de niños, algo que contradice el principio de protección integral de la niñez. Firmá ahora para exigir a Miguel Acevedo que retire su apoyo”, añadió.
Frente a esas declaraciones, Yedlin salió en defensa del vicegobernador y cuestionó los dichos del referente conservador. “Quiero expresar mi más absoluto respaldo al vicegobernador Miguel Acevedo. Que estos personajes que pretenden ganar una batalla cultural, que no existe y que va en contra de los derechos humanos no nos confundan”.
“No hay ningún abuso sexual, solo ignorancia y falta de empatía”, aseguró el legislador.
