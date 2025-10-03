Secciones
Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

El referente libertario expresó un enérgico repudio a la decisión de la Legislatura de Tucumán de apoyar política y económicamente el Primer Encuentro Global “Infancias Trans”.

Hace 1 Hs

El candidato a diputado nacional por Tucumán de La Libertad Avanza cuestionó con dureza que la Legislatura provincial, con el aval del vicegobernador Miguel Acevedo, destine fondos públicos al Congreso “Infancias Trans”. “El dinero del que dispone el Estado debería destinarse a combatir la pobreza, mejorar las escuelas y garantizar seguridad, no para impulsar adoctrinamiento ideológico”, señaló Federico Pelli.

“En una provincia donde el dinero del Estado, fruto del esfuerzo del pueblo, debería destinarse a combatir la pobreza, fortalecer hospitales, mejorar escuelas, garantizar seguridad y dar oportunidades a nuestros chicos, en esta ocasión será destinado para impulsar un adoctrinamiento ideológico sobre la niñez tucumana”, cuestionó Pelli.

El candidato advirtió que la Legislatura debería proteger integralmente a la niñez, tal como lo establece la Constitución, y no “imponer agendas totalmente alejadas de los problemas reales que hoy enfrenta la sociedad tucumana”.

“Los niños y la juventud tucumana necesitan contención, lazos familiares y comunitarios fortalecidos, no adoctrinamiento, tratamientos hormonales ni intervenciones quirúrgicas irreversibles que puedan afectar su futuro para siempre”, concluyó Pelli.

Gerardo Huesen también se manifestó en contra

“Expreso mi total, absoluto y enérgico rechazo al 'congreso de las infancias trans', cuyo objetivo real es lucrar con los niños mediante el negocio de la hormonización y la mutilación de los niños. El gobierno provincial tucumano está siendo promotor de esta atrocidad @acevedomiguelok con nuestros niños no!!!!!!”, posteó el diputado nacional en su cuenta oficial de x.

