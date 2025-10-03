Federico Pelli contra las infancias trans: “Nuestros hijos necesitan escuelas y no adoctrinamiento ideológico”

Gerardo Huesen también se manifestó en contra

“Expreso mi total, absoluto y enérgico rechazo al 'congreso de las infancias trans', cuyo objetivo real es lucrar con los niños mediante el negocio de la hormonización y la mutilación de los niños. El gobierno provincial tucumano está siendo promotor de esta atrocidad @acevedomiguelok con nuestros niños no!!!!!!”, posteó el diputado nacional en su cuenta oficial de x.