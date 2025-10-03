Lo que más desconcertó a la comunidad científica es el papel de las nubes. Históricamente, se pensaba que las nubes actuarían como un mecanismo de compensación natural, ajustando la nubosidad para reflejar más luz y así restaurar el equilibrio perdido. No obstante, los datos son claros: la contribución de las nubes es "sorprendentemente pequeña". El físico Norman Loeb señaló: "Pero lo que me resultaba misterioso era que las nubes no compensaban. Si esta simetría hemisférica es una propiedad fundamental del sistema, las nubes deberían proporcionar más reflexión en el hemisferio norte para compensar las propiedades no nubosas. Y no lo veo, al menos, todavía no".