El “Campeón de la Tierra”: visitó Tucumán el ambientalista peruano Constantino Aucca Chutas
El "Campeón de la Tierra": visitó Tucumán el ambientalista peruano Constantino Aucca Chutas
Hace 6 Hs

El peruano Constantino Aucca Chutas, presidente de la ONG de ese país, Acción Andina, estuvo en Tucumán durante el fin de semana visitando el proyecto de la fundación Kallma, una sucursal de Acción Andina, en Tucumán.

Por sus esfuerzos, Constantino Aucca Chutas ha sido reconocido con el máximo galardón ambiental de las Naciones Unidas: “Campeón de la Tierra”, que premiaa personas, organizaciones y gobiernos que trabajan en soluciones innovadoras para la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.

La misión de la fundación es tratar de restaurar los bosques en los altos andes de América del Sur. De la cual participan seis países: Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina. Y en nuestro país, se cuentan como socias las provincias de Córdoba, Tucumán y Jujuy.

La Fundación Kallma, liderada por el ingeniero Claudio Graña ha sido pionera en la provincia en el desarrollo de proyectos ambientales de restauración y conservación de la biodiversidad y la multiplicación y conservación de especies nativas arbóreas.

