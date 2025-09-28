La NASA descubrió cuál era la "enfermedad" del Sol que ponía en riesgo la supervivencia humana

Astrofísicos de la NASA realizaron un hallazgo inesperado que modifica el conocimiento actual sobre la estrella. Durante más de dos décadas, científicos observaron que la estrella mayor de nuestro Sistema Solar perdía fuerza y se debilitaba. Esta tendencia sugería el inicio de un largo mínimo de actividad que despertó temores sobre la supervivencia humana.
Desde 2008, la agencia espacial confirmó un giro total en esta predicción. La actividad solar, que parecía decrecer, aumentó de manera repentina, contradiciendo décadas de pronósticos oficiales. Este fenómeno obliga a la comunidad científica internacional a replantear el ciclo vital del astro rey.
La sorpresa de la inversión en la actividad Solar
La inversión de la tendencia observada sorprendió a toda la comunidad científica. El mínimo solar de 2008 fue considerado el más bajo registrado durante la era moderna. Jamie Jasinski, físico del Laboratorio de Propulsión a Chorro, explicó que el Sol despierta lentamente.
Posterior al mínimo, el viento solar evidenció mayor velocidad, densidad y temperatura. También se registró un incremento en la intensidad magnética del viento solar. Lejos de predecir su muerte próxima, los científicos creen que el Sol se recupera de una anomalía o ciclo débil.
El riesgo de las tormentas y los ciclos incomprendidos
El Sol atraviesa ciclos de aproximadamente once años donde su actividad fluctúa entre calma e intensidad. Este proceso se manifiesta en la aparición y desaparición de manchas solares en su superficie. Las manchas constituyen regiones más frías, causadas por intensas concentraciones magnéticas.
La historia registra periodos de inactividad extrema, como el mínimo de Maunder entre 1645 y 1715. El aumento de la actividad solar implica riesgos directos para la Tierra. Estas tormentas solares son capaces de afectar redes eléctricas y comunicaciones satelitales. Vigilar estos fenómenos resulta clave para proteger a los astronautas y misiones espaciales futuras.