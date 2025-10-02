Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Tucumán, Federico Pelli, respondió a los dichos del gobernador (en uso de licencia) Osvaldo Jaldo, quien en las últimas semanas lo había ninguneado públicamente afirmando que “no lo conocía”.
“Me da mucha gracia, porque la actitud del gobernador fue invisibilizarme. Pero la verdad es que el hecho de no ser conocido es, justamente, nuestro principal capital. El 99% de los tucumanos que venimos de la política partidaria somos desconocidos, y eso nos distingue. La gente hoy está harta de los mismos de siempre”, señaló en diálogo con LA GACETA.
El dirigente libertario sostuvo que la maniobra del oficialismo terminó jugando a su favor. “Gracias a esa intervención, el gobernador me hizo muchísimo más conocido. Ese TikTok tuvo más de 200 mil visualizaciones en 48 horas. El nivel de desconocimiento bajó y hoy la gente empieza a interesarse por nuestra propuesta”.
El rol de Milei y la campaña en Tucumán
Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite la provincia en el marco de la campaña, Pelli indicó que aún no hay confirmaciones, pero que desde el espacio trabajan para concretarlo. “Es nuestro referente máximo y quisiéramos tenerlo en Tucumán. La gente nos lo pide en la calle. Creo que fue muy acertada la decisión de que Milei empiece a recorrer el país y ver a sus votantes”.
En cuanto a la competencia electoral, fue contundente: “Nuestro contrincante es el gobernador. Las encuestas lo muestran y en la calle se nota la polarización. No hay terceras vías. Él sabe que somos la única oposición real a su lista, integrada por kirchneristas, exfuncionarios de Sergio Massa y de Alberto Fernández”.
Seguridad y narcotráfico
El libertario también se refirió al avance del narcotráfico en el país, a raíz del reciente triple crimen vinculado a disputas narco. “Durante 20 años el kirchnerismo dejó las fronteras abiertas, sin voluntad política de combatir el crimen organizado. Hoy Argentina ya no es solo un país de tránsito y consumo, también de producción de drogas. El narcotráfico es el riesgo estratégico que tenemos como nación a futuro”, aseguró.
En esa línea, adelantó cuál será su prioridad si accede a una banca en el Congreso. “Voy a trabajar en la Comisión de Seguridad y Defensa para impulsar un combate frontal al narcotráfico, con políticas robustas y con interoperabilidad entre fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas”.
Pelli cerró su intervención insistiendo en que su candidatura expresa el hartazgo ciudadano con la dirigencia tradicional: “Somos gente común, sin ambiciones políticas desmedidas. Venimos a aportar, porque la gente ya no quiere más de lo mismo”.