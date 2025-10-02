Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

El rol de Milei y la campaña en Tucumán

Consultado sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite la provincia en el marco de la campaña, Pelli indicó que aún no hay confirmaciones, pero que desde el espacio trabajan para concretarlo. “Es nuestro referente máximo y quisiéramos tenerlo en Tucumán. La gente nos lo pide en la calle. Creo que fue muy acertada la decisión de que Milei empiece a recorrer el país y ver a sus votantes”.