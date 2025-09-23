Lula da Silva criticó a Donald Trump en la ONU y defendió el multilateralismo

En un momento de particular tensión con Washington por los aranceles del 50% impuestos al país sudamericano, Lula no ocultó su malestar y planteó que el mundo necesita otro tipo de liderazgo. Cuestionó la hegemonía de potencias tradicionales y se presentó como una alternativa: "La ONU simboliza la máxima expresión de la paz y la prosperidad. Sin embargo, los ideales que la fundaron están hoy más amenazados que nunca. El multilateralismo se encuentra en una encrucijada", afirmó al comienzo de su intervención.