La NASA presentó a sus nuevos astronautas: seis mujeres lideran la carrera hacia la Luna y Marte

"Ustedes son los mejores y más brillantes de Estados Unidos, y vamos a necesitar a los mejores y más brillantes de Estados Unidos porque tenemos un audaz plan de exploración para el futuro," declaró Duffy en la ceremonia del lunes en Houston. El director de operaciones de vuelo de la NASA, Norm Knight, hizo eco de este sentimiento, señalando que la competencia para la selección fue dura y calificó a los recién llegados como "distinguidos" y "excepcionales". Entre ellos se encuentran varios pilotos militares, un médico, y un exdirector de lanzamiento de SpaceX.