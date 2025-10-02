El Conicet lleva el streaming de regreso al océano Atlántico con una misión científica en la Patagonia

Ciencia abierta con impacto social

El antecedente inmediato de este tipo de transmisión fue la campaña realizada en julio y agosto sobre el cañón de Mar del Plata. Aquella experiencia no solo reveló hallazgos científicos a 3.900 metros de profundidad, sino que también despertó un interés masivo: más de 60.000 personas se conectaron en simultáneo a las transmisiones en directo con un promedio de 500.000 visualizaciones por inmersión.