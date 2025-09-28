Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

La Ley de Nietos, habilitó en octubre de 2022 la posibilidad de tramitar la ciudadanía española a miles de familiares de españoles perseguidos durante la guerra civil o en el franquismo. El plazo para solicitarla era, inicialmente, hasta 2024. Pero la demanda fue tal, que se resolvió prorrogar un año más la posibilidad de solicitarla. El 23 de octubre será el último día habilitado para conseguir un turno en el consulado. ¿Cómo hacer el trámite antes de la fecha de vencimiento?
“Hasta el momento y desde que se aprobó la ley, se han realizado ya 876.321 solicitudes y se ha dado el visto bueno a cerca de 240.000 nacionalidades”, confirmó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, citado por Clarín. Además, en los últimos años Argentina es el país que más solicitudes de ciudadanías españolas presentó.
Ley de Nietos: ¿cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?
Existe una importante "ventana de gracia" que ofrece una flexibilidad vital para aquellos que cumplen con el plazo legal de la Ley de Nietos. Si un solicitante consigue una cita para presentar la documentación antes del 22 de octubre de 2025 y conserva el comprobante de dicha solicitud, podrá presentar sus papeles incluso después de la fecha límite oficial.
Esta excepción administrativa busca asegurar que quienes iniciaron el proceso a tiempo no se vean perjudicados por los retrasos generados por la altísima demanda y la sobrecarga de los consulados.
¿Quiénes pueden tramitar la ciudadanía española con la Ley de Nietos?
La Ley de Nietos está destinada a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
El beneficio se extiende, además, a los descendientes nacidos fuera de España de mujeres españolas que hayan perdido, al casarse con extranjeros, su nacionalidad. Aquí se contempla a las mujeres que hayan atravesado esa condición hasta antes de la Constitución de 1978, a partir de la cual los españoles recuperaron las libertades y los derechos fundamentales que el franquismo había amordazado.
¿Qué documentos se necesitan para tramitar la ciudadanía española a través de la Ley de Nietos?
- Partida literal de nacimiento actualizada del abuelo/a originariamente español /a
- Matrimonio del español/a o en su defecto nacimiento actualizado del cónyuge
- Defunción del español /a
- Nacimientos, matrimonios y defunciones hasta llegar al nacimiento del interesado.
“Cabe aclarar que cada consulado puede requerir documentación adicional, o apostillar toda la documentación que no sea emitida por España”, explica el vocero de Ce.deu.
¿Cómo presentar un expediente por la Ley de Nietos?
Para quienes aún no iniciaron el trámite, el consulado mantiene tres canales para recibir la documentación:
- Turnos ordinarios por sistema: habilitados diariamente para quienes cuentan con credenciales.
- Viernes de puertas abiertas: jornadas especiales sin turno previo, solo con credenciales vigentes.
- Misiones consulares: presentaciones en Santa Fe y Corrientes para quienes viven lejos del consulado.
En todos los casos, la carpeta debe enviarse en un único archivo PDF de hasta 5 MB, siguiendo el formato de cada anexo. Los errores en el formato provocan el rechazo automático de la solicitud.