Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

La Ley de Nietos, habilitó en octubre de 2022 la posibilidad de tramitar la ciudadanía española a miles de familiares de españoles perseguidos durante la guerra civil o en el franquismo. El plazo para solicitarla era, inicialmente, hasta 2024. Pero la demanda fue tal, que se resolvió prorrogar un año más la posibilidad de solicitarla. El 23 de octubre será el último día habilitado para conseguir un turno en el consulado. ¿Cómo hacer el trámite antes de la fecha de vencimiento?