Se acaba la Ley de Nietos: plazos y requisitos para obtener la ciudadanía española

La Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como la Ley de Nietos, representa una oportunidad crucial para que miles de descendientes de españoles, nacidos fuera del territorio español, recuperen la nacionalidad que sus antepasados pudieron haber perdido. Esta normativa busca subsanar situaciones derivadas de causas políticas o de identidad. Desde su entrada en vigor, miles de personas en países como Argentina, Venezuela, Colombia y Estados Unidos han iniciado este importante trámite.
Originalmente, esta ley contemplaba un plazo de dos años para la presentación de solicitudes, pero fue ampliada hasta el 22 de octubre de 2025, brindando más tiempo a los interesados. A medida que esta fecha límite se aproxima, la carga de trabajo sobre los consulados ha aumentado significativamente, generando extensas listas de espera que en algunos casos superan los 14 meses.
Perfiles beneficiados y el proceso en consulados
La Ley de Nietos contempla tres perfiles principales que pueden beneficiarse de esta oportunidad de obtener la nacionalidad española: En primer lugar, se incluyen a los hijos de mujeres que perdieron su nacionalidad española al contraer matrimonio con extranjeros antes del año 1978. Un segundo grupo abarca a los hijos o nietos de exiliados españoles durante el periodo comprendido entre 1936 y 1978. Finalmente, la ley también considera a los mayores de edad cuyo padre o madre ya haya recuperado la nacionalidad española a través de leyes anteriores.
El proceso para solicitar la nacionalidad se inicia a través de los consulados españoles correspondientes en cada país, donde se gestionan las solicitudes. La alta demanda ha generado un colapso significativo, con más de 680.000 solicitudes pendientes de resolución, de las cuales solo alrededor del 30% han sido resueltas hasta la fecha. Es importante señalar que las fuentes proporcionadas no detallan los documentos específicos o pasos exactos necesarios para el trámite, más allá de la necesidad de iniciar el expediente y obtener una cita.
Hasta cuando se puede hacer el tramite
La fecha límite definitiva establecida por el Consejo de Ministros para la presentación de nuevos expedientes bajo la Ley de Nietos es el 22 de octubre de 2025. Después de esta fecha, ya no se admitirán nuevas solicitudes de nacionalidad por esta vía. Esta extensión, desde el plazo original de dos años, ha sido crucial para muchos, pero la acumulación de solicitudes, con más de 680.000 pendientes, subraya la importancia de actuar con anticipación. En consulados de alta demanda, como los de La Habana o São Paulo, la asignación de citas puede demorar más de un año.
Sin embargo, existe una importante "ventana de gracia" que ofrece una flexibilidad vital para aquellos que cumplen con el plazo legal. Si un solicitante consigue una cita para presentar la documentación antes del 22 de octubre de 2025 y conserva el comprobante de dicha solicitud, podrá presentar sus papeles incluso después de la fecha límite oficial. Esta excepción administrativa busca asegurar que quienes iniciaron el proceso a tiempo no se vean perjudicados por los retrasos generados por la altísima demanda y la sobrecarga de los consulados.