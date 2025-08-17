Se acaba la Ley de Nietos: plazos y requisitos para obtener la ciudadanía española

Hasta cuando se puede hacer el tramite

La fecha límite definitiva establecida por el Consejo de Ministros para la presentación de nuevos expedientes bajo la Ley de Nietos es el 22 de octubre de 2025. Después de esta fecha, ya no se admitirán nuevas solicitudes de nacionalidad por esta vía. Esta extensión, desde el plazo original de dos años, ha sido crucial para muchos, pero la acumulación de solicitudes, con más de 680.000 pendientes, subraya la importancia de actuar con anticipación. En consulados de alta demanda, como los de La Habana o São Paulo, la asignación de citas puede demorar más de un año.