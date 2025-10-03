Taylor Swift lanzó "The life of a showgirl”: los datos clave de su álbum más luminoso

Una nueva etapa se abre para Taylor Swift con la llegada de su duodécimo álbum, "The life of a showgirl", disponible en todo el mundo a partir de este viernes 3 de octubre. Este proyecto musical aterriza tras un período de grandes movimientos en la vida de la superestrella: desde la culminación de su millonaria gira The Eras Tour y la importante recuperación de los derechos de su música, hasta su reciente compromiso con el deportista Travis Kelce.
A mediados de agosto, la cantante había subido a sus redes sociales indicios de que iba a hacer un nuevo anuncio. Se trataba nada menos que el nombre de su nuevo álbum, que se traduce a “la vida de una corista”, lo que le da su estética glamorosa y sensual. Además, tiene dos colores muy específicos que marcan esta nueva “era”: verde y naranja.
Taylor Swift lanzó "The life of a showgirl”: los datos clave de su nuevo álbum
Este nuevo trabajo de estudio cuenta con la producción de los suecos Max Martin y Shellback, con quienes ya colaboró en otros de sus álbumes, como es el caso de 1989, "Red" y "Reputation. Son productores reconocidos mundialmente por su influencia en el pop, por lo cual se espera que "The fife of a showgirl" tenga su estilo marcado.
La narrativa del álbum de 12 canciones se inspira en figuras femeninas icónicas. La primera pista, “The fate of Ophelia”, hace referencia a la trágica Ofelia de Hamlet, cuya muerte quedó plasmada en el arte y la literatura. La portada del disco, donde Swift aparece sumergida en agua con un vestido de pedrería, recrea esa imagen dramática.
Otra musa es la legendaria actriz Elizabeth Taylor, a quien dedica una de las canciones. Ambas figuras representan la mezcla de glamour, vulnerabilidad y teatralidad del disco. El proyecto también incluye una colaboración con Sabrina Carpenter en la canción que da título al álbum.
El tracklist en “The Life of a Showgirl”
“The Fate of Ophelia”
“Elizabeth Taylor”
“Opalite”
“Father Figure”
“Eldest Daughter”
“Ruin the Friendship”
“Actually Romantic”
“Wi$h Li$t”
“Wood”
“CANCELLED!”
“Honey”
“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)