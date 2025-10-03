Secciones
Taylor Swift lanzó "The life of a showgirl": los datos clave de su álbum más luminoso

Su último trabajo, que cuenta con 12 canciones, ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

Taylor Swift lanzó "The life of a showgirl"
Una nueva etapa se abre para Taylor Swift con la llegada de su duodécimo álbum, "The life of a showgirl", disponible en todo el mundo a partir de este viernes 3 de octubre. Este proyecto musical aterriza tras un período de grandes movimientos en la vida de la superestrella: desde la culminación de su millonaria gira The Eras Tour y la importante recuperación de los derechos de su música, hasta su reciente compromiso con el deportista Travis Kelce.

A mediados de agosto, la cantante había subido a sus redes sociales indicios de que iba a hacer un nuevo anuncio. Se trataba nada menos que el nombre de su nuevo álbum, que se traduce a “la vida de una corista”, lo que le da su estética glamorosa y sensual. Además, tiene dos colores muy específicos que marcan esta nueva “era”: verde y naranja.

Este nuevo trabajo de estudio cuenta con la producción de los suecos Max Martin y Shellback, con quienes ya colaboró en otros de sus álbumes, como es el caso de 1989, "Red" y "Reputation. Son productores reconocidos mundialmente por su influencia en el pop, por lo cual se espera que "The fife of a showgirl" tenga su estilo marcado.

La narrativa del álbum de 12 canciones se inspira en figuras femeninas icónicas. La primera pista, “The fate of Ophelia”, hace referencia a la trágica Ofelia de Hamlet, cuya muerte quedó plasmada en el arte y la literatura. La portada del disco, donde Swift aparece sumergida en agua con un vestido de pedrería, recrea esa imagen dramática.

Otra musa es la legendaria actriz Elizabeth Taylor, a quien dedica una de las canciones. Ambas figuras representan la mezcla de glamour, vulnerabilidad y teatralidad del disco. El proyecto también incluye una colaboración con Sabrina Carpenter en la canción que da título al álbum.

El tracklist en “The Life of a Showgirl”

“The Fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father Figure”

“Eldest Daughter”

“Ruin the Friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h Li$t”

“Wood”

“CANCELLED!”

“Honey”

“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

