Taylor Swift lanzó "The life of a showgirl”: los datos clave de su álbum más luminoso

Una nueva etapa se abre para Taylor Swift con la llegada de su duodécimo álbum, "The life of a showgirl", disponible en todo el mundo a partir de este viernes 3 de octubre. Este proyecto musical aterriza tras un período de grandes movimientos en la vida de la superestrella: desde la culminación de su millonaria gira The Eras Tour y la importante recuperación de los derechos de su música, hasta su reciente compromiso con el deportista Travis Kelce.