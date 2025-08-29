¿Cuánto costó el anillo de compromiso Taylor Swift? las impresionantes cifras que revelaron los joyeros

El mundo de la música y el deporte se detuvo cuando "la profesora de inglés" y el "profesor de educación física se comprometieron. Así fue la manera en que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se unirán en matrimonio en sus redes sociales, junto a un escenario de bosques y flores salido de un cuento de hadas. Y un primer plano del anillo que simboliza la unión llamó la atención de fanáticos y expertos joyeros, que revelaron detalles sorprendentes de los enamorados.