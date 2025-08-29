Secciones
¿Cuánto costó el anillo de compromiso Taylor Swift? las impresionantes cifras que revelaron los joyeros

Aunque Taylor podría casarse con "Anillos de papel" como en su canción, Travis Kelce prefirió algo más brillante.

Hace 2 Hs

El mundo de la música y el deporte se detuvo cuando "la profesora de inglés" y el "profesor de educación física se comprometieron. Así fue la manera en que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron que se unirán en matrimonio en sus redes sociales, junto a un escenario de bosques y flores salido de un cuento de hadas. Y un primer plano del anillo que simboliza la unión llamó la atención de fanáticos y expertos joyeros, que revelaron detalles sorprendentes de los enamorados. 

Aunque la propia Taylor advirtió en "Paper Rings" (Anillos de Papel) que le "gustan las cosas brillantes, pero se casaría con anillos de papel", Travis Kelce eligió un camino diferente, obsequiando una pieza verdaderamente única y digna de la cantante más escuchada en el mundo. Este deslumbrante anillo no solo sella un compromiso, sino que se volvió un símbolo que muchos expertos describieron como "hermoso y único en su tipo"

Un brillo con historia y estilo

Según los especialistas consultados por el medio TODAY.com, el diamante en el anillo de Swift es una gema antigua de mina con un distintivo corte cojín alargado (una variación del corte de diamante redonodo). Se estima que su tamaño oscila entre ocho y diez quilates, un corte "realmente raro y difícil de conseguir", dijo Megan Kothari, fundadora de la marca de joyería fina AARYAH.

Los diamantes de mina antigua son antigüedades que se remontan a una época en que las piedras se cortaban y pulían a mano. Este estilo particular "envía una señal de que quien lo lleva valora la individualidad por encima de la perfección producida en masa", explicó la joyera Hannah Florman. Además, el anillo fue diseñado por Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry y, según Kothari, está engastado en oro amarillo, presenta un delicado grabado a mano y podría incluir pequeños diamantes "pavé" alrededor de la banda.

Un tesoro valuado en fortunas

Determinar el costo exacto de una joya tan particular es una tarea compleja, y los expertos presentan una amplia gama de opiniones. "Siempre es muy difícil decirlo a menos que el diseñador revele el precio", comentó el joyero Matt Harris. Las razones son varias: es imposible conocer el color y la claridad del diamante solo con una foto, y el precio del diseñador puede variar considerablemente.

Harris estima que el valor del anillo podría comenzar en unos $120,000, pero podría ascender hasta los $500,000, considerando su singularidad. "Hay muy pocos diamantes con esta antigüedad, forma y corte en el mercado mundial", añade Harris, "es realmente una piedra única, y eso definitivamente tiene un valor". Sin embargo, Rachel Enright, especialista en diamantes y gemas de CustomMade Jewelers, sugiere que la joya podría ser aún más cara. Asumiendo que es un diamante natural de grado de color D y claridad impecable internamente, "solo el diamante costaría alrededor de $935,000", revela. 

Otros, como Simone Kendle, CEO de Wove Made Inc., incluso aventuran que su valor podría ascender "a millones", dependiendo de su color y claridad. Las estimaciones de otros expertos varían entre $400,000 y $1.2 millones (Austin Willard), $800,000 (David Steinmetz), y entre $675,000 y $1 millón (Laura Taylor), si el diamante es de excelente calidad.

