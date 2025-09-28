Taylor Swift, Paris Hilton y más: la lista de invitados a la gran boda de Selena Gómez

La confirmación sobre la boda

La noticia de la boda se confirmó cuando la cantante y actriz compartió en Instagram una serie de fotografías de la celebración. La publicación solo incluyó como leyenda la fecha “9.27.25”, sin proporcionar otros detalles sobre el festejo. Las imágenes difundidas por la artista muestran momentos emotivos entre la pareja, como cuando Gómez acomoda la pajarita a su esposo.