Taylor Swift, Paris Hilton y más: la lista de invitados a la gran boda de Selena Gómez

Tras dos años de relación, Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio este 27 de septiembre en California. La unión se realizó en una ceremonia privada, que contó con estrictas medidas de seguridad. Entre los invitados estuvieron Taylor Swift (una de sus mejores amigas) Paris Hilton, entre otras celebridades.
El menú de boda captó la atención de seguidores y prensa especializada. Blanco había adelantado que el pan tradicional challah y los platos tex-mex serían imprescindibles en la celebración. Por su parte, la artista internacional destacó la importancia de incluir postres como las galletas preparadas por su abuela.
Las particularidades no faltaron en la ceremonia y trascendió que la pareja renunció al tradicional primer baile, alegando su incomodidad a los protocolos tradicionales. En su lugar, Gomez compartió un baile especial con su abuelo materno, cumpliendo así un deseo personal que tenía desde hace mucho tiempo atrás.
El gran de novia de Selena Gómez y los invitados famosos a su boda
Selena Gomez eligió un vestido de novia confeccionado por la reconocida firma Ralph Lauren. El modelo, elaborado en satén blanco, presentó un elegante escote halter y delicados detalles florales. Benny Blanco, el novio, también optó por un diseño de Ralph Lauren, que consistió en un esmoquin negro clásico acompañado de pajarita.
La lista de invitados a la boda fue tan mediática como el propio evento. Entre los asistentes se encontraron figuras como Taylor Swift, además de Martin Short y Steve Martin del elenco de Only Murders in the Building. También asistieron Ed Sheeran, Paris Hilton y David Henrie, compañero de reparto de Gómez en la serie Wizards of Waverly Place.
La confirmación sobre la boda
La noticia de la boda se confirmó cuando la cantante y actriz compartió en Instagram una serie de fotografías de la celebración. La publicación solo incluyó como leyenda la fecha “9.27.25”, sin proporcionar otros detalles sobre el festejo. Las imágenes difundidas por la artista muestran momentos emotivos entre la pareja, como cuando Gómez acomoda la pajarita a su esposo.
Tras la boda, ambos manifestaron interés en formar una familia en el futuro, aunque planean continuar con sus compromisos profesionales por el momento.