El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en 12 provincias para este viernes 3 de octubre. Además, en una de ellas rige también una advertencia del mismo color por lluvias y viento Zonda. Este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Según detalla el sitio Meteored, el fin de semana presentará un escenario de fuertes contrastes: lluvias abundantes y tormentas en el corto plazo, seguidas por un cambio brusco hacia temperaturas mínimas inusualmente bajas para inicios de octubre.
Hasta ahora, el dominio del viento norte favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo, con temperaturas por encima de los promedios para la época. Sin embargo, el cambio de circulación al sector sur dará lugar a una masa de aire más frío y seco.
Este cambio de masa de aire se reflejará en un descenso muy fuerte de las temperaturas a comienzos de la próxima semana. El impacto más notorio se observará en el centro y sur bonaerense, también en La Pampa.
Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias
El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en:
- Catamarca (tarde y noche)
- La Rioja (tarde)
- San Luis (mañana, tarde y noche)
- Córdoba (tarde)
- La Pampa (tarde)
- Buenos Aires (mañana y tarde)
- Mendoza (tarde y noche)
- Neuquén (tarde)
- Río Negro (mañana, tarde y noche)
- Chubut (mañana y tarde)
- Santa Cruz (mañana)
¿Qué provincias están en alerta amarilla por viento zonda?
El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en:
- Mendoza (tarde y noche)
- San Juan (tarde)
Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.
Alerta amarilla por lluvias: ¿cuáles son las zonas afectadas?
El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual en:
- Río Negro (mañana y tarde)
- Chubut (mañana y tarde)
- Santa Cruz (mañana)
No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.