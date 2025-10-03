Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en 12 provincias para este viernes 3 de octubre. Además, en una de ellas rige también una advertencia del mismo color por lluvias y viento Zonda. Este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.