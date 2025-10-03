Secciones
Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h en 12 provincias

Conocé las advertencias emitidas por los especialistas para las próximas horas en todo el país.

Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en 12 provincias para este viernes 3 de octubre. Además, en una de ellas rige también una advertencia del mismo color por lluvias y viento Zonda. Este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según detalla el sitio Meteored, el fin de semana presentará un escenario de fuertes contrastes: lluvias abundantes y tormentas en el corto plazo, seguidas por un cambio brusco hacia temperaturas mínimas inusualmente bajas para inicios de octubre.

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hasta ahora, el dominio del viento norte favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo, con temperaturas por encima de los promedios para la época. Sin embargo, el cambio de circulación al sector sur dará lugar a una masa de aire más frío y seco.

Este cambio de masa de aire se reflejará en un descenso muy fuerte de las temperaturas a comienzos de la próxima semana. El impacto más notorio se observará en el centro y sur bonaerense, también en La Pampa.

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en: 

- Catamarca (tarde y noche)

- La Rioja (tarde)

- San Luis (mañana, tarde y noche)

- Córdoba (tarde)

- La Pampa (tarde)

- Buenos Aires (mañana y tarde)

- Mendoza (tarde y noche)

- Neuquén (tarde)

- Río Negro (mañana, tarde y noche)

- Chubut (mañana y tarde)

- Santa Cruz (mañana)

¿Qué provincias están en alerta amarilla por viento zonda?

El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en:

- Mendoza (tarde y noche)

- San Juan (tarde)

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Alerta amarilla por lluvias: ¿cuáles son las zonas afectadas?

El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual en:

- Río Negro (mañana y tarde)

- Chubut (mañana y tarde)

- Santa Cruz (mañana)

No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

