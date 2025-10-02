Secciones
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas en todo el país.

Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos en dos provincias para este jueves 2 de octubre. Este nivel de alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Frente a este tipo de alertas, el organismo nacional recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse informado por las autoridades. Además, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por vientos: las zonas afectadas

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h en el sur de Chubut (desde la madrugada hasta la noche) y centro, norte y zona cordillerana de Santa Cruz (desde la madrugada hasta la tarde).

¿Cómo seguirá el clima en el resto del país?

Hasta el viernes se espera la influencia de una masa de aire más seca y fresca, que garantizará condiciones de estabilidad en la mayor parte del territorio nacional. Además, la circulación del viento del norte comenzará a dominar y aportará un progresivo incremento en las temperaturas.

Sin embargo, la estabilidad será transitoria, ya que un nuevo sistema frontal frío comenzará a avanzar el fin de semana, reactivando las precipitaciones en el centro del país. El sábado, La Pampa y la provincia de Buenos Aires serán las primeras en registrar lluvias y tormentas.

Para el domingo, la inestabilidad se extenderá hacia Santa Fe, Entre Ríos y el sudeste de Córdoba, zonas que se proyectan como las más afectadas. Los acumulados más significativos se prevén entre Buenos Aires y Entre Ríos, con valores que podrían ubicarse en el rango de 30 mm a 40 mm.

