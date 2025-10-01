Secciones
Alerta naranja por vientos fuertes: ¿qué provincias que están en riesgo?

Conocé las advertencias emitidas por los especialistas para las próximas horas en todo el país.

Hace 1 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por vientos en tres provincias para este miércoles 1 de octubre. Estos niveles de alerta indican “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta por vientos: ¿cuáles son las zonas afectadas?

En su sitio web, el SMN indica que las provincias que están bajo alerta amarilla por fuertes vientos son Tierra del Fuego (tarde); el sur de Santa Cruz (mañana y tarde); el norte de Santa Cruz ( mañana) y sur de Chubut (mañana). 

El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Por su parte, rige una alerta naranja para el sur de Chubut ( tarde)  y el norte de Santa Cruz ( tarde). "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h", detalla el organismo nacional.

