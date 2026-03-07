Tarucas resistió el asedio de Dogos y es el líder del Súper Rugby Américas

Las tarucas no se rendían. No mostraban movimientos bruscos ni iban al golpe por golpe. Optaban por la serenidad. Había que sumar en cada ocasión para recortar la distancia. Y eso no importaba si venía a través de un try o de un penal. Ignacio Cerrutti lo entendió bien: cada penal en posición favorable lo aprovechó para sumar de a tres. Y esa fortaleza de piernas, característica del ciervo andino, fue la clave para mantenerse en partido durante todo el primer tiempo. Cerrutti, formado en Cardenales, anotó cuatro penales y mantuvo al equipo de Álvaro Galindo dentro del duelo. Dogos, en tanto, había logrado morder una vez más a través de Viola. Así, el duelo se fue al descanso con ventaja para los caninos cordobeses (19-12).