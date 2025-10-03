Revés legislativo: el Senado dejó sin efecto los vetos de Milei

Anahí Rodríguez, secretaria general de Adiunt, expresó: “Lo que pasó en el Senado fue un nuevo golpe político a este gobierno a semanas de las elecciones. En lo personal, no tengo expectativas de que pueda haber cambios porque el gobierno va a aplicar lo mismo que está haciendo con la ley de discapacidad, que es promulgarla, pero después no reglamentarla para implementarla”. En otras líneas, agregó: “Los universitarios no podemos esperar hasta el 2026, necesitamos una respuesta ahora de manera inmediata, necesitamos un incremento salarial de emergencia”. También denunció la falta de mantenimiento edilicio en la Universidad Nacional de Tucumán: “Se cayó el techo del teatro Paul Groussac, lo mismo pasó en la escuela de músicas, y hubo hasta un corto circuito que podría haber puesto en riesgo la vida de estudiantes o docentes”.