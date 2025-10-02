Paro y marcha al Congreso: los trabajadores del Garrahan endurecen la protesta contra el veto de Milei

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un paro de 24 horas que culminará con una movilización hoy al Congreso, para intensificar su reclamo contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. La medida de fuerza, que comenzó anoche a las 21 y se extenderá hasta las 7 del viernes, busca presionar al Senado para que revierta la decisión del Poder Ejecutivo y promulgue la legislación.