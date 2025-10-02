Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

El tema tomó mayor notoriedad tras un tuit de Bessent, quien señaló que la visita de Javier Milei a la Casa Blanca el próximo 14 de octubre, donde se reunirá con Donald Trump, será clave para profundizar las conversaciones sobre apoyo financiero. Sin embargo, poco después aclaró en televisión que el respaldo a la Argentina tendría límites: “No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap”.