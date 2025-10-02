Secciones
EEUU intensificó el apoyo financiero a Argentina: habrá una reunión clave entre Bessent y Caputo

Se confirmó que el presidente Milei se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre.

DEL LADO ARGENTINO. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que nuestro país es un aliado muy importante. DEL LADO ARGENTINO. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que nuestro país es un aliado muy importante.
En un escenario de renovada volatilidad cambiaria en Argentina, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó el respaldo de su administración al plan económico del gobierno de Javier Milei. Bessent anunció una próxima reunión con el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, para concretar los detalles de un paquete de ayuda financiera. 

Aseguró que mantuvo una "llamada muy positiva" con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de las negociaciones del auxilio de la administración de Donald Trump a la Argentina. "Espero con ansias recibir al equipo de Caputo para avanzar significativamente en nuestras discusiones sobre las opciones para brindar apoyo financiero", remarcó.

Además, se confirmó que el presidente Milei se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre. "Además, durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas @G7 enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7", insistió.

Este gesto se sumó a una serie de señales de respaldo por parte de Estados Unidos en las últimas semanas, justo antes de las elecciones legislativas argentinas del 26 de octubre.

Los bonos argentinos en dólares

La semana pasada, el Tesoro estadounidense reveló conversaciones en curso para establecer una línea de *swap* de U$S20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Asimismo, indicó su disposición a adquirir bonos argentinos denominados en dólares y a proporcionar un crédito *stand-by* a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, según las necesidades del mercado.

El respaldo de Washington se manifestó en diversos frentes. Durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump mantuvo una breve reunión bilateral con la delegación argentina, un encuentro interpretado como una señal de confianza al mercado en medio de la tensión cambiaria y el debate sobre el esquema de bandas implementado por el gobierno.

En su declaración más reciente, Bessent subrayó la importancia del éxito de las políticas económicas de Milei para Argentina, la región y el G7.  "El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando los acontecimientos", afirmó.

