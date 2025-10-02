El chavismo denunció que EEUU desplegó aviones de combate cerca de Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este jueves que se habría detectado la presencia de al menos cinco aviones de combate de Estados Unidos cerca de las fronteras del país, específicamente al norte del litoral central. “Es una gran amenaza contra la seguridad de la nación”, aseguró el funcionario.
Según explicó Padrino López, estos incidentes forman parte de la reciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, dos naciones que se encuentran al borde de un posible conflicto. El primer episodio de este tipo se produjo durante la administración de Donald Trump, a finales de agosto, cuando EEUU lanzó una supuesta cruzada antidrogas en el Caribe y acusó al gobierno venezolano de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.
El ministro advirtió directamente: “No cometan el error de agredir militarmente a Venezuela. Piensen bien, investiguen bien y lean el espíritu nacional”. Detalló además que “se ha detectado en el sistema integrado de defensa aérea, dentro de la región de Maiquetía, a más de cinco aviones vectores con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35.000 pies”.
Por último, López calificó la presencia de estas aeronaves como un acto de provocación. “Son aviones de combate que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercar a las costas venezolanas”, sentenció.