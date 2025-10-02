El chavismo denunció que EEUU desplegó aviones de combate cerca de Venezuela

Según explicó Padrino López, estos incidentes forman parte de la reciente escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, dos naciones que se encuentran al borde de un posible conflicto. El primer episodio de este tipo se produjo durante la administración de Donald Trump, a finales de agosto, cuando EEUU lanzó una supuesta cruzada antidrogas en el Caribe y acusó al gobierno venezolano de liderar una organización criminal dedicada al narcotráfico.