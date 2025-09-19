Secciones
Venezuela hace maniobras militares en el Caribe
REACCIÓN. El despliegue de drones artillados, de vigilancia y submarinos. REACCIÓN. El despliegue de drones artillados, de vigilancia y submarinos.
Hace 5 Hs

CARACAS, Venezuela.- Maniobras aéreas, marítimas y terrestres incluirá el plan anunciado por el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, ante lo que considera una “amenaza” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en aguas internacionales cerca de la región.

Además, 2.500 efectivos serán movilizados durante tres días en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano. La Orchila es un territorio insular de 43 kilómetros cuadrados, aproximadamente, que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira, cercana a Caracas, y donde “ya ha habido preparativos” para el desarrollo de esta nueva operación.

12 buques de la Armada Bolivariana “en sus diferentes clases y tipos”, 22 aeronaves y una veintena de embarcaciones participarán en la maniobra de campaña ‘Caribe Soberano 200’, ordenada por el presidente, Nicolás Maduro.

Vladimir Padrino comentó estos planes en un encuentro con mandos militares transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV) y los anunció en su propia cuenta de Instagram.

“Ejercicio completo”

El titular de Defensa pidió “duplicar esfuerzos” militares ante un eventual escenario armado en el mar Caribe. “En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo”, afirmó.

Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

Marco Rubio denunció a Nicolás Maduro como “fugitivo de la justicia estadounidense”

En ese sentido, explicó que el plan Caribe Soberano 200 es “un ejercicio bastante completo” que involucra a grupos de fuerzas especiales, de inteligencia y aeroespaciales, entre otros, así como la utilización de drones submarinos, aéreos y de vigilancia. Igualmente, señaló que habrá un “importante despliegue de buques de la Armada”, maniobras de defensa aérea desde embarcaciones y un patrullaje tanto marítimo como terrestre con la participación de pescadores.

