Secciones
Mundo

Ya es Navidad en Venezuela: Maduro decretó el inicio de las fiestas desde el 1° de octubre

Con renos, árboles iluminados y nieve artificial en las calles, el país caribeño se viste de rojo y blanco en pleno inicio de la primavera.

Es octubre y ya hay festejos de Navidad en Venezuela Es octubre y ya hay festejos de Navidad en Venezuela EFE
Hace 1 Hs

El presidente Nicolás Maduro adelantó nuevamente la Navidad en Venezuela y decretó el inicio de los festejos desde el 1° de octubre, asegurando que el 2025 ha sido “un año bueno, bonito y de avance en todas las áreas”. Con renos, árboles iluminados y nieve artificial en las calles, el país caribeño se viste de rojo y blanco en pleno inicio de la primavera.

Maduro: “Arranca la Navidad en Venezuela”

En su programa semanal Con Maduro +, transmitido por el canal estatal VTV, el mandatario anunció que se repetirá la “fórmula” de años anteriores.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, la cultura, la alegría y la felicidad, y vamos a decretar que desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, afirmó.

Decoraciones navideñas ya se observan en Caracas, especialmente en el Paseo Los Próceres, aledaño al complejo militar Fuerte Tiuna, donde se instalaron luces, pinos, figuras de renos y nieve artificial.

Festejos en medio de tensiones internacionales

El adelanto navideño ocurre en un contexto de tensión geopolítica, con un despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela. Maduro lo presentó como un desafío a las “amenazas externas”, mientras pedía a la población “respetar y sumarse a la celebración navideña” como muestra de unidad nacional.

Críticas de la oposición

El opositor Henrique Capriles cuestionó la medida, asegurando que la crisis económica impide que los venezolanos disfruten plenamente de las fiestas. “El salario se hace sal y agua, la educación está en crisis, y el país tiene otras prioridades más urgentes que poner luces y nieve artificial”, expresó el dirigente.

Un ritual que se repite cada año

Desde 2020, el chavismo convirtió la Navidad adelantada en una política de Estado. Según Maduro, anticipar la temporada festiva ayuda a “dinamizar la economía y levantar el espíritu del pueblo”, mientras la oposición lo interpreta como un recurso para distraer la atención de la crisis social y política.

Temas VenezuelaNicolás Maduro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Condenaron al ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy a cinco años de cárcel por financiación ilegal

Condenaron al ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy a cinco años de cárcel por financiación ilegal

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó a Milei: Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás

Cristina Kirchner criticó a Milei: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Comentarios