Ya es Navidad en Venezuela: Maduro decretó el inicio de las fiestas desde el 1° de octubre

El presidente Nicolás Maduro adelantó nuevamente la Navidad en Venezuela y decretó el inicio de los festejos desde el 1° de octubre, asegurando que el 2025 ha sido “un año bueno, bonito y de avance en todas las áreas”. Con renos, árboles iluminados y nieve artificial en las calles, el país caribeño se viste de rojo y blanco en pleno inicio de la primavera.