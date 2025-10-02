Secciones
EconomíaDolar hoy

Tras las precisiones de Bessent sobre el apoyo a la Argentina, el dólar oficial operó estable en el BNA

En la rueda de hoy, la moneda estadounidense se mantuvo en $1.450. Mientras que el dólar "blue" cedió $10 tras tres jornadas al alza.

Tras las precisiones de Bessent sobre el apoyo a la Argentina, el dólar oficial operó estable en el BNA
Hace 1 Hs

El dólar oficial interrumpió este jueves la tendencia alcista que había acumulado en las últimas cuatro ruedas y cerró sin variaciones en el Banco Nación (BNA), cotizando a $1.450 para la venta y $1.400 para la compra.

Si bien la divisa frenó su racha positiva de las jornadas previas, todavía registra un aumento acumulado de $100 en lo que va de la semana. 

Álvarez Agis opinó sobre el dólar y la ayuda de EE.UU.: "No podés tapar el agujero, hay que agrandar la canilla"

Álvarez Agis opinó sobre el dólar y la ayuda de EE.UU.: No podés tapar el agujero, hay que agrandar la canilla

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.424,50 para la venta, con un leve incremento de $1,50, en un movimiento contenido por la intervención oficial. De esta manera, el dólar oficial se mantiene a $57,20 del techo de la banda de flotación fijada en $1.481,70.

En tanto, el dólar "blue" retrocedió este jueves $10, ubicándose en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. Se trata de la primera baja del mercado paralelo en la semana, tras tres jornadas consecutivas al alza en las que sumó $50.

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Hay que recordar que el pasado viernes 19 de septiembre, el dólar marginal alcanzó un máximo nominal de $1.520, su mayor valor hasta el momento.

Scott Bessent aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este jueves que la ayuda ofrecida a la Argentina no se traduce en un desembolso directo de dinero. “Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, remarcó en declaraciones a CNBC, mientras el país enfrenta una fuerte presión sobre el peso y un incremento del riesgo país.

Bessent explicó que Estados Unidos mantiene un interés estratégico en Argentina, buscando evitar un escenario de crisis similar al de Venezuela. La asistencia financiera, según detalló, se limita a un intercambio de monedas por U$S20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y podría incluir la compra de bonos en dólares, tanto en el mercado primario como secundario, según coincidieron también el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se producen tras días de intensa volatilidad en los mercados locales. El martes, el peso argentino cayó más de un 6% frente al dólar, obligando al Gobierno a intervenir con ventas de divisas. El miércoles la divisa retrocedió nuevamente, acumulando una baja cercana al 7% en la semana, y cerró ayer en $1.450, generando incertidumbre entre inversores y analistas.

Temas TucumánBuenos AiresVenezuelaBanco Central de la República ArgentinaEl PaísLuis CaputoEstados UnidosArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

¿A cuánto cotizó el Dólar hoy, lunes 19 de septiembre?

Son manotazos de ahogado, dijo uno de los economistas más escuchados de la city sobre la nueva restricción cambiaria

"Son manotazos de ahogado", dijo uno de los economistas más escuchados de la city sobre la nueva restricción cambiaria

Lo más popular
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
1

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
2

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”
3

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
4

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
5

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
6

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Más Noticias
Scott Bessent aclaró: No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap

Scott Bessent aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap"

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

Federico Pelli, a Jaldo: “La gente está harta de los mismos de siempre”

EEUU intensificó el apoyo financiero a Argentina: habrá una reunión clave entre Bessent y Caputo

EEUU intensificó el apoyo financiero a Argentina: habrá una reunión clave entre Bessent y Caputo

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Comentarios