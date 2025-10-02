Tras las precisiones de Bessent sobre el apoyo a la Argentina, el dólar oficial operó estable en el BNA

Scott Bessent aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este jueves que la ayuda ofrecida a la Argentina no se traduce en un desembolso directo de dinero. “Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina”, remarcó en declaraciones a CNBC, mientras el país enfrenta una fuerte presión sobre el peso y un incremento del riesgo país.