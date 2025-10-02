Cómo es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Traslasierra

La reconocida astróloga argentina vive hace varias décadas en Las Rabonas, en la zona de Traslasierra, Córdoba. En un acogedor espacio con arquitectura rural, ella suele refugiarse y sucumbir a la reflexión silenciosa de la naturaleza.
La autora de múltiples libros y envuelta en un escándalo con la Asociación Argentina de Astronomía debido a trabas en la publicación de su último ejemplar escrito. Despertó curiosidad sobre su vida y las situaciones que la llevan a desarrollar sus predicciones y escrituras.
Cómo es la casa de Ludovica Squirru en Córdoba
La propiedad de Ludovica Squirru en Córdoba irradia un cautivador estilo rural que celebra la conexión con la naturaleza. Justo en el exterior, una mesa con sillas ofrece una invitación directa a la relajación y el disfrute del entorno circundante. Este espacio se convierte en un rincón perfecto, ya sea para una lectura tranquila, compartir unos mates o simplemente contemplar el paisaje natural.
El diseño interior de la vivienda mantiene una atractiva paleta de colores vibrantes. El living, en particular, destaca por sus paredes y pisos que adoptan intensas tonalidades rojizas. Este ambiente se complementa con cortinas artesanales de patrones peruanos y muebles de madera clara, creando una atmósfera cálida.
El santuario de trabajo y estudio
Dentro de esta decoración, un escritorio con detalles llenos de color conforma el espacio de trabajo de Ludovica. Aquí, ella se dedica a sus labores y profundiza en sus estudios astrológicos y espirituales. Este rincón demuestra un ambiente armonioso, esencial para su concentración. Sin embargo, para Squirru, el elemento más significativo es el jardín que envuelve toda la casa.
El extenso jardín con su cuidado pasto, árboles, arbustos y flores es fundamental en su rutina diaria. Este oasis verde le proporciona un escenario naturalmente inspirador y sereno. En esencia, la casa se erige como un testimonio de la conexión de Ludovica Squirru con la tierra, reflejando su búsqueda de armonía y equilibrio lejos del ruido de la ciudad.