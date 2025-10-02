Seguilo en vivo: el Senado debate los vetos de Milei al Garrahan y al financiamiento universitario, en medio de la tensión cambiaria

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Para el Gobierno ayer fue un día de miércoles. Las tensiones cambiarias persisten y, por eso, el Tesoro tuvo que salir con fuerza a vender divisas, con el fin de que el tipo de cambio no se dispare aún más. La brecha cambiaria roza el 11% y el Riesgo País sigue por encima de los 1.230 puntos básicos. Por si esto fuera poco, al cierre de septiembre se conoció que la recaudación de impuestos nacionales cayó en torno de un 8,5%, fundamentalmente por efecto de las “retenciones cero”. El mercado, en ese sentido, reclama medidas concretas, más que promesas de desembolsos de dólares por parte de Estados Unidos.