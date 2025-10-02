Seguilo en vivo: el Senado debate los vetos de Milei al Garrahan y al financiamiento universitario, en medio de la tensión cambiaria

La tensión cambiaria marca el pulso político de la semana, y el Gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves un nuevo desafío en el Senado de la Nación. Desde las 10 de la mañana, la Cámara Alta sesionará para tratar los vetos presidenciales a la ley que incrementa los fondos del Hospital Garrahan y a la norma de Financiamiento Universitario, dos proyectos que ya habían sido rechazados por la Cámara de Diputados.
La decisión de avanzar con el debate se tomó tras una reunión de los jefes de bloque junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dio luz verde a la convocatoria. La oposición busca reunir los votos necesarios para insistir con la sanción de ambas leyes y dejar sin efecto la decisión de Milei.
El reglamento es claro: para superar un veto presidencial, se requieren los votos de dos tercios de los senadores presentes. Con un cuerpo de 72 integrantes, eso implica alcanzar 48 adhesiones en caso de que todos participen de la sesión. La oposición ya había superado con amplitud ese número en las votaciones originales, por lo que el escenario anticipa dos posibles derrotas para el oficialismo en un momento de marcada inestabilidad económica.
Mientras tanto, el país sigue de cerca la cobertura minuto a minuto de la crisis cambiaria y las medidas del Gobierno, en un contexto donde las definiciones políticas en el Congreso se entrelazan directamente con la incertidumbre financiera.
Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
Para el Gobierno ayer fue un día de miércoles. Las tensiones cambiarias persisten y, por eso, el Tesoro tuvo que salir con fuerza a vender divisas, con el fin de que el tipo de cambio no se dispare aún más. La brecha cambiaria roza el 11% y el Riesgo País sigue por encima de los 1.230 puntos básicos. Por si esto fuera poco, al cierre de septiembre se conoció que la recaudación de impuestos nacionales cayó en torno de un 8,5%, fundamentalmente por efecto de las “retenciones cero”. El mercado, en ese sentido, reclama medidas concretas, más que promesas de desembolsos de dólares por parte de Estados Unidos.
Con el fuerte rebote técnico a partir del respaldo del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent quedando ya atrás, se extiende la debilidad de los activos domésticos, dentro de un clima donde vienen en ascenso las inquietudes frente a la dinámica cambiaria y la poca claridad respecto los posibles resultados de octubre, señala el economista Gustavo Ber. A ello se suman diversas restricciones en las últimas ruedas que vienen acelerando el reacomodamiento del dólar, mientras los operadores monitorean eventuales ventas oficiales que podrían estar llevándose adelante mientras se van “tachando” las ruedas que restan hasta las elecciones. Dicha estrategia está acentuando la cautela de los inversores, toda vez que se sigue ansiando una migración hacia un régimen de mayor flotación que permita acumular reservas.
Tras el aluvión de divisas del campo de las últimas ruedas, y en medio de cálculos sobre cuantas habría podido comprar el Tesoro, el dólar mayorista acelera su deslizamiento por encima de los $ 1.400. “Crece la expectativa de que post octubre debería abrirse espacio a un esquema cambiario más libre, que permita a través de la flotación buscar un nuevo equilibrio del dólar, y así dejar espacio a una sostenida compra de reservas para la normalización del Riesgo País”, puntualiza el analista del mercado.