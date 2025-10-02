Secciones
Política

Seguilo en vivo: el Senado debate los vetos de Milei al Garrahan y al financiamiento universitario, en medio de la tensión cambiaria

En plena turbulencia del dólar, el Gobierno se expone a dos probables derrotas en la Cámara Alta.

Hace 2 Hs

La tensión cambiaria marca el pulso político de la semana, y el Gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves un nuevo desafío en el Senado de la Nación. Desde las 10 de la mañana, la Cámara Alta sesionará para tratar los vetos presidenciales a la ley que incrementa los fondos del Hospital Garrahan y a la norma de Financiamiento Universitario, dos proyectos que ya habían sido rechazados por la Cámara de Diputados.

La decisión de avanzar con el debate se tomó tras una reunión de los jefes de bloque junto con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dio luz verde a la convocatoria. La oposición busca reunir los votos necesarios para insistir con la sanción de ambas leyes y dejar sin efecto la decisión de Milei.

El reglamento es claro: para superar un veto presidencial, se requieren los votos de dos tercios de los senadores presentes. Con un cuerpo de 72 integrantes, eso implica alcanzar 48 adhesiones en caso de que todos participen de la sesión. La oposición ya había superado con amplitud ese número en las votaciones originales, por lo que el escenario anticipa dos posibles derrotas para el oficialismo en un momento de marcada inestabilidad económica.

Mientras tanto, el país sigue de cerca la cobertura minuto a minuto de la crisis cambiaria y las medidas del Gobierno, en un contexto donde las definiciones políticas en el Congreso se entrelazan directamente con la incertidumbre financiera.

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Para el Gobierno ayer fue un día de miércoles. Las tensiones cambiarias persisten y, por eso, el Tesoro tuvo que salir con fuerza a vender divisas, con el fin de que el tipo de cambio no se dispare aún más. La brecha cambiaria roza el 11% y el Riesgo País sigue por encima de los 1.230 puntos básicos. Por si esto fuera poco, al cierre de septiembre se conoció que la recaudación de impuestos nacionales cayó en torno de un 8,5%, fundamentalmente por efecto de las “retenciones cero”. El mercado, en ese sentido, reclama medidas concretas, más que promesas de desembolsos de dólares por parte de Estados Unidos.

Con el fuerte rebote técnico a partir del respaldo del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent quedando ya atrás, se extiende la debilidad de los activos domésticos, dentro de un clima donde vienen en ascenso las inquietudes frente a la dinámica cambiaria y la poca claridad respecto los posibles resultados de octubre, señala el economista Gustavo Ber. A ello se suman diversas restricciones en las últimas ruedas que vienen acelerando el reacomodamiento del dólar, mientras los operadores monitorean eventuales ventas oficiales que podrían estar llevándose adelante mientras se van “tachando” las ruedas que restan hasta las elecciones. Dicha estrategia está acentuando la cautela de los inversores, toda vez que se sigue ansiando una migración hacia un régimen de mayor flotación que permita acumular reservas.

Tras el aluvión de divisas del campo de las últimas ruedas, y en medio de cálculos sobre cuantas habría podido comprar el Tesoro, el dólar mayorista acelera su deslizamiento por encima de los $ 1.400. “Crece la expectativa de que post octubre debería abrirse espacio a un esquema cambiario más libre, que permita a través de la flotación buscar un nuevo equilibrio del dólar, y así dejar espacio a una sostenida compra de reservas para la normalización del Riesgo País”, puntualiza el analista del mercado.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaHospital de Pediatría GarrahanJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

La ex jefa de campaña de Espert aseguró que Fred Machado fue más que un aportante

La ex jefa de campaña de Espert aseguró que "Fred" Machado fue más que un aportante

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Julián Murga: un soldado al Congreso

Julián Murga: un soldado al Congreso

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo

Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios