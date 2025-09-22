Secciones
Quién es Scott Bessent y cómo su función en el Tesoro de Estados Unidos puede cambiar la economía argentina

Tiene 63 años, es graduado de Yale y es una de las figuras abiertamente homosexuales más poderosas en torno a Trump.

Bessent fundó su propia empresa de inversiones internacionales, se graduó y dictó clases en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.
En los últimos días se conoció que el presidente Javier Milei incluyó en su agenda una visita a su par estadounidense Donald Trump. Según trascendió, el primer mandatario viajaría a norteamérica para solicitar un préstamo al Tesoro de Estados Unidos. Allí es donde ingresa Scott Bessent, una figura que será de máxima importancia para el curso de la economía argentina en los próximos días.

Bessent es el secretario del Tesoro de Estados Unidos y sostuvo que estaría presente en la reunión que mantendrán los presidentes. Se trata de un mandatario que está entre los hombres de mayor confianza de Trump y que ya anticipó qué formato podría adoptar el préstamos que solicitaría Milei.

El actual dirigente mano derecha de Trump pasó por cargos docentes, fundó su propio fondo de inversiones macroeconómicas y participó junto a su familia en los rubros de agricultura y hotelería.

Quién es Scott Bessent, el rostro del Tesoro de Estados Unidos

Bessent está en su cargo actual desde el 28 de enero pasado y es responsable de mantener una economía sólida, impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades de empleo para todos los estadounidenses promoviendo condiciones que permitan la prosperidad tanto en el país como en el extranjero. Está casado con John Freeman, con quien tuvo dos hijos por subrogación de vientre.

Según el sitio oficial del Tesoro, Bessent lleva 40 años en la gestión global de inversiones, visitó 60 países donde interactuó con líderes internacionales y fue Director Ejecutivo y Director de Inversiones de Key Square Capital Management, Director de Inversiones de Soros Fund Management y dictó clases de historia económica en la Universidad de Yale.

Cómo Scott Bessent puede influir en la economía argentina

En una derecha al presidente argentino, Bessent dejó entrever que el préstamo se haría efectivo. Declaró que se evaluaron diferentes alternativas como líneas swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria, según informó La Nación.

“La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar al país. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y Argentina volverá a ser grande”, escribió en un comunicado en un claro guiño a la unión que mantienen Milei y Trump.

No es la primera vez que Bessent manifiesta su intención de apoyar a Argentina, en particular a las políticas de reducción del gasto público que propone la gestión actual. En abril de este año ya había declarado en Buenos Aires el “pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas” implementadas por el oficialismo.

