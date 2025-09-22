Quién es Scott Bessent y cómo su función en el Tesoro de Estados Unidos puede cambiar la economía argentina

Quién es Scott Bessent, el rostro del Tesoro de Estados Unidos

Bessent está en su cargo actual desde el 28 de enero pasado y es responsable de mantener una economía sólida, impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades de empleo para todos los estadounidenses promoviendo condiciones que permitan la prosperidad tanto en el país como en el extranjero. Está casado con John Freeman, con quien tuvo dos hijos por subrogación de vientre.