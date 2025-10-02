Cómo son los días de Morena Rial en la cárcel: "aislada y sin colchón"

Morena Rial volvió a quedar detenida por la causa que la acusa de formar parte de una banda que entraba a robar en casas vacías del partido de San Isidro. Esta vez, la hija de Jorge Rial quedó alojada en el penal de Magdalena, donde espera noticias sobre su situación penal y su futuro.
Su abogado, Alejandro Cipolla, quien retomó la defensa de More tras la renuncia de Miguel Ángel Pierri al caso, explicó que ahora trabajarán por conseguirle la prisión domiciliaria, basándose en que Morena tiene un hijo en estado de lactancia. Sin embargo, este trámite puede llegar a demorar hasta veinte días.
El abogado contó que Morena “no tiene absolutamente nada, tiene la poca ropa que le hice llevar. Y ahora voy a ver cómo hago para que le lleven un colchón y los demás elementos que necesita. Mandé un letrado de mi confianza para que la vaya a ver y averiguar si le pueden dar un celular”.
Luego de contar que Morena recibiría un tratamiento especial al tratarse de una causa mediática, el letrado reveló que la joven está “encerrada en el área de buzones muy chiquito” y aislada del resto de las convictas.
¿Cómo es el penal donde está detenida Morena Rial?
La prisión de Magdalena, de régimen cerrado, está ubicada en la ruta provincial N°11 y es exclusiva para mujeres, quienes pueden hacer diferentes talleres para aprender un oficio. Actualmente se dictan de costura, cocina y jardinería.
En la Unidad 51 También funciona un espacio especial llamado “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las internas puedan recibir a sus hijos en un entorno “más amigable”. Además, se realizan jornadas de “distensión”, con proyecciones de películas, charlas de concientización y hasta bailes.
¿De qué vivía Morena Rial antes de ser detenida?
El abogado Alejandro Cipolla, amigo de la mediática, aportó más detalles en diálogo con TN: “La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, no le gustó, intentó cambiar, pero ninguno la quería atender. Eso fue una gran problemática. Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía”.
Cabe recordar que Morena incumplió varias de las condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas, la ausencia de la semana del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre en la sede judicial sin justificación, falta de constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico indicando modalidad, frecuencia y profesionales actuantes y falta de constancia de empleo y/o medios de subsistencia.