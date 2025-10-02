Cómo son los días de Morena Rial en la cárcel: "aislada y sin colchón"

El abogado Alejandro Cipolla, amigo de la mediática, aportó más detalles en diálogo con TN: “La realidad es que al psicólogo estuvo yendo, no le gustó, intentó cambiar, pero ninguno la quería atender. Eso fue una gran problemática. Ella no estaba trabajando, pero se había dejado constancia de que era Jorge Rial quien la mantenía”.