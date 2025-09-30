Esposada y escoltada: ¿por qué detuvieron a Morena Rial otra vez?

Durante la indagatoria en el Tribunal en lo Criminal de San Isidro que ocurrió los primeros días de febrero, Morena colaboró con los investigadores aportando datos para identificar al resto del grupo que participó del episodio. También aportó las claves de sus celulares para que sean auditados. Y se mostró arrepentida por lo que sucedió y avergonzada y angustiada dando cuenta que su deseo es estar con su hijo de cuatro meses.