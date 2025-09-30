Esposada y escoltada: ¿por qué detuvieron a Morena Rial otra vez?

Morena Rial se encuentra nuevamente detenida desde ayer, luego de que la Justicia le revocara la "excarcelación extraordinaria". Este beneficio fue invalidado por no cumplir con las medidas procesales acordadas para permanecer en libertad.
Esposada y escoltada, la imagen en la Dependencia de Seguridad AMBA Norte I, en San Isidro, revela que Morena Rial fue nuevamente arrestada ya que no atendió a las condiciones que la Justicia le había impuesto tras el robo doblemente agravado. La mediática había obtenido el beneficio de la excarcelación extraordinaria que ahora fue invalidada.
La hija de Jorge Rial compartió una historia de Instagram de su amigo, el abogado Alejandro Cipolla, donde dio a conocer que Morena nuevamente se encontraba privada de su libertad. “Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, explicó el letrado.
Acto seguido, aclaró: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad”. “Voy a ir informando las novedades. Saludos”, cerró el letrado.
Los incumplimientos
Para poder permanecer en libertad, tras ser imputada por participar en un grupo dedicado al robo de casas, la hija de Jorge Rial debía, entre otras imposiciones, comenzar un tratamiento psicológico para corregir sus "desórdenes de comportamiento". Sin embargo, el informe que compartió el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires desconoció que esto sucediera.
En el documento se deja constancia de que la mediática no asistió al juzgado durante dos semanas ni presentó certificación de que está cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico. Además, también debía probar que tenía un empleo o medios de subsistencia y tampoco lo hizo.
Robo agravado y excarcelación
Morena había reconocido la responsabilidad en la causa por ser miembro de una banda roba casas, sin embargo limitó su participación a ser conductora del auto con el que la banda fue a robar a una casa en Villa Adelina, el 18 de enero de 2025.
Durante la indagatoria en el Tribunal en lo Criminal de San Isidro que ocurrió los primeros días de febrero, Morena colaboró con los investigadores aportando datos para identificar al resto del grupo que participó del episodio. También aportó las claves de sus celulares para que sean auditados. Y se mostró arrepentida por lo que sucedió y avergonzada y angustiada dando cuenta que su deseo es estar con su hijo de cuatro meses.
Además el juez Ricardo Costa consideró que la mediática era madre de un bebé de cuatro meses que debía amamantar, por lo que le concedió, en aquel momento el beneficio de la "excarcelación extraordinaria".