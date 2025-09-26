La prenda de los 2000 que vuelve este verano y no podés dejar de usar

Más que una moda: un guiño nostálgico

Además de su valor estético, el top de mariposa simboliza la vuelta de una época marcada por diversión y experimentación. La generación Z lo adopta como un guiño retro y lo reinventa, mientras que quienes lo usaron hace veinte años pueden revivir esos años con un aire nostálgico pero moderno. Su regreso también se inscribe en la tendencia Y2K, que combina colores llamativos, brillos, transparencias y cortes atrevidos.