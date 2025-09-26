Secciones
La prenda de los 2000 que vuelve este verano y no podés dejar de usar

Lo que alguna vez fue sinónimo de rebeldía adolescente hoy se transforma en un objeto de deseo, destinado a ser protagonista de los días y noches más calurosos de la temporada.

Hace 3 Hs

El verano 2025-2026 trae consigo un revival inesperado: una prenda que marcó la moda de principios de siglo regresa con fuerza y estilo renovado. Se trata del top de mariposa, un ícono de los años 2000 que combina sensualidad y frescura, perfecto tanto para looks de día como de noche.

Un clásico que vuelve

El top de mariposa, reconocido por su forma que evoca las alas de este insecto, fue popularizado por figuras como Britney Spears y Christina Aguilera. Hoy reaparece en versiones actualizadas: brillos, lentejuelas, cadenas metálicas y telas satinadas lo convierten en una pieza versátil que puede combinarse con jeans tiro bajo, minifaldas o pantalones sastreros de corte recto.

Tendencia global y local

Las pasarelas internacionales ya confirmaron su regreso, y en Argentina varias influencers lo muestran en redes sociales con estilismos modernos. Para un look nocturno, la combinación ideal es un top de mariposa con jean recto y sandalias altas, mientras que en su versión de crochet o algodón liviano se convierte en la opción perfecta para la playa o festivales de verano.

Más que una moda: un guiño nostálgico

Además de su valor estético, el top de mariposa simboliza la vuelta de una época marcada por diversión y experimentación. La generación Z lo adopta como un guiño retro y lo reinventa, mientras que quienes lo usaron hace veinte años pueden revivir esos años con un aire nostálgico pero moderno. Su regreso también se inscribe en la tendencia Y2K, que combina colores llamativos, brillos, transparencias y cortes atrevidos.

